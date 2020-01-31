迎接鼠年！大同推出十二生肖限量「收藏版小提燈」

大同（2371）迎接鼠年，推出大同寶寶十二生肖鼠年限量收藏版小提燈，自2月1日起在全台大同3C門市，凡單筆消費滿888元（含）以上即可獲得，數量有限，送完為止。大同表示，2020庚子年，庚屬金，子屬鼠，又稱金鼠年，鼠為十二生肖之首，是一極為好運的起頭，亦象徵大同公司百年基石再創光輝。

大同寶寶鼠年小提燈是由大同官方唯一設計發行，國寶級紙雕藝術家洪新富大師將企業特色、大同寶寶及生肖鼠結合，金鼠水靈的大眼，透徹有神高瞻望遠，紅色鼻頭氣勢如虹財源滾滾，尾巴順勢向上如數字「6」，代表六六大順、事事如意，手提把大同電鍋造型如元寶意謂2020金鼠年發發發。

今年，大同寶寶也首次參與高雄燈會。大同表示，有別以往以傳統花燈參展的模式，此次特別企劃兩座不同主題的造型充氣公仔，置放於高雄音樂館前草地參與盛會，其中面對愛河者為大同寶寶賽車組，大同寶寶駕駛著由大同電鍋改裝的電鍋跑車亮相，另一則為面向高雄音樂館前廣場的大同寶寶棒球打擊手。

同時，大同也為參觀民眾們打造獨一無二的外開120度拍照情境，讓民眾於兩座大同寶寶主題拍照背板前恣意優游，以多種角度LED外投射燈為輔，大同電鍋變身為飛機、賽車、火箭，大同寶寶騎乘其中；更有大同寶寶棒球隊，化身打擊手、投手、捕手等，歡迎參觀民眾入內拍照，並與大同寶寶趣味同框。

另，大同攜手一元布偶劇團，共同創作大同寶寶兒童舞台劇「搶救電電王國」，此次也將在高雄燈會的主題舞台（河東路及民生路口）重現。大同表示，演出時間為2月1日、2月2日晚間6點10分至7點，歡迎大朋友、小朋友們跟著大同寶寶一同進入電電王國，看看電力超人們如何搶救電電王國。