武漢肺炎疫情未退 台北電玩展延至暑假舉行

做為年度重點國際交流活動的「2020台北國際電玩展（以下稱台北電玩展；Taipei Game Show）」原訂於2月6日至9日舉行，因應世界衛生組織宣佈「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）列入國際公共衛生緊急事件」，主辦單位台北市電腦公會今（31）日下午緊急決議將活動延期至今年暑假。

電腦公會指出，武漢肺炎疫情影響，原先計畫如期舉行的台北電玩展，昨日已公告將落實「體溫量測」、「手部消毒」、「全程配戴口罩」、「展館場域消毒」等防疫措施。而世界衛生組織最新動態將武漢肺炎列為國際公共衛生緊急事件，也讓台北電玩展受到疫情的波及，以致中國、日本、韓國、西班牙、德國、美國、加拿大等地的商務人士無法來台交流，造成嚴重的影響。