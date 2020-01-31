交通部宣布遠航廢證 將全力保障消費者及員工權益

交通部民用航空局因遠東航空公司未依民航法規定申請停止營運，於去年12月27日依法報請交通部廢止其民用航空運輸業許可，交通部審慎衡酌事實及法令後，於今（31）日同意。交通部表示，已會同相關部會妥適規劃消費者與員工權益保障事宜，會全力將相關衝擊影響降至最低。

遠東航空因本身財務問題，於去（2019）年12月12日向交通部民用航空局提出自13日起暫停所有航線營運，由於遠航並未依照民用航空法第48條第3項規定，於主管機關核准後60天始得停業，民航局認定違規事實明確，依民航法第112條第4項規定，報請交通部廢止其民用航空運輸業許可，交通部已函覆同意，民航局並將依法裁處300萬元罰鍰。

交通部表示，廢止遠航之民用航空運輸業許可後，原屬遠航之國際與兩岸航線航權亦一併廢止，未來將另行分配。遠航原飛航六條國內航線，包括松山、台中及高雄至澎湖、金門等離島地區，運能占比約30%，自去年12月13日無預警停航後，民航局積極協調其他航空公司調度運能因應，尤其針對春節疏運，經協調華信、立榮航空放大機型及增開四波加班機疏運旅客，同時在國防部協助派遣軍機支援，以及協調海運增班下，整體疏運情形尚稱順暢。

有關遠航停航後消費者權益保障，交通部指出，遠航停航前，民航局已要求遠航建立旅客預付票款保障機制，設立信託專戶，並已與律師簽訂金錢信託契約。遠航停航後，民航局立即要求其委託律師依信託契約處理信託財產相關事宜；遠航則自停航當日起，透過官網、客服中心、場站櫃台等管道受理旅客退票登記，並同步審核退票資料，後續其委託律師將公布退票相關作業程序，預計於2月初公告。

員工權益保障方面，行政院已責成勞動部就員工權益保障相關事宜妥適處理，後續倘有員工需民航局協助轉介至其他航空業之需求，交通部已責成民航局全力配合。

交通部說，遠航停航一個多月以來，負責人相關承諾一再跳票，始終未能兌現，除了資金未如期到位以外，也未能如期於1月6日發出去年12月份員工薪資。交通部廢止遠航許可後，若有投資人願意投資遠航重新經營民用航空運輸業，可依照民航法相關規定提出籌設申請，民航局將依法進行五階段審查，以確保飛航安全及公共利益。