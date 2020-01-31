遠航被廢止營運許可證 兩岸航線將收回重新分配
遠東航空爆發財務危機，於去年12月13日起無預警暫停一切飛航營運，因遠航董事長張綱維無法改善財務狀況，也未提出復飛的五階段試行驗證作業計畫，其民用航空業營運許可證今（31）日遭交通部廢止，因此，遠航已分配到的兩岸航權，民航局將收回重新分配。
據指出，遠東航空分配到的航線主要為二、三線城市和旅遊城市，包括廈門、福州、合肥、張家界、鹽城、徐州、天津、石家莊、南寧、貴陽、延吉、哈爾濱、銀川、蘭州、成都、武漢、南昌、三亞、海口等航點，其中太原在遠航操作得當，過去在陸客大舉來台時期，連續多年拿下兩岸載客率最高的紀錄，平均載客率高達九成以上，而廈門、福州的客運量穩定，也是不錯的航點。
據指出，兩岸關係不佳，陸客大幅縮減，各航空公司都在調整航線、航班、更換中小型客機，加上現在大陸爆發武漢肺炎疫情，且疫情持續擴大，兩岸航線受傷擊中，此時民航局收回要重新分配，恐怕不會也業者提出申請，除非疫情結束、兩岸政治氛圍緩解、陸客重回台灣旅遊，才會有航空公司願意接手。目前遠航兩岸各航線都有業者營運，遠航停飛，在疫情告一段落後，對旅客的行程不會有任何影響。
至於遠航飛航的日本、南韓、越南等國家的國際航線，因都是屬於開放的航線，想營運的業者只要提出申請獲准就可載客，因此，沒有所謂的航權分配問題。
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