防疫情擴散 台北國際電玩展延期到暑假

武漢肺炎疫情擴散，各項集會活動最近都延後。原定在2月6日到9日舉辦的台北國際電玩展也將延期。

主辦單位台北市電腦公會發函給業者，指出因應武漢肺炎，電玩展確定延後到暑假，但確切日期尚未定案，將再通知廠商，地點仍在南港展覽館一館。