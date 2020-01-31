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武漢肺炎空中亂流: 南韓驚險撤僑, 美航機師「拒飛中國」

武漢肺炎疫情擴散！ 日本確診增至17例

防疫情擴散 台北國際電玩展延期到暑假

2020-01-31 17:57經濟日報 記者彭慧明／即時報導

武漢肺炎疫情擴散，各項集會活動最近都延後。原定在2月6日到9日舉辦的台北國際電玩展也將延期。

主辦單位台北市電腦公會發函給業者，指出因應武漢肺炎，電玩展確定延後到暑假，但確切日期尚未定案，將再通知廠商，地點仍在南港展覽館一館。

電玩展肺炎疫情

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