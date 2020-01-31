他們不用搶！台灣房屋每天提供員工三個口罩
武漢肺炎疫情延燒，各地出現口罩慌。台灣房屋集團總裁彭培業表示，因應疫情，台灣房屋特別提撥健康關懷津貼，即日起到疫期結束為止，公司提供每位員工每日至少三個口罩，供員工和家人使用，員工不用擔心口罩荒，並在每個門市提供額溫槍與酒精消毒水，確保同仁與客戶的安全，同時停止上半年的出國旅遊活動，調整為發放現金獎勵。
台灣房屋群體健康中心執行長高燕彬表示，受到SARS經驗影響，這次面對武漢疫情，民眾人心惶惶，正值非常時期，人與人之間的同理心是共同解決疫情的重要關鍵，對於每天都會接觸客戶的仲介人員來說，先做好自身防疫工作，自主執行防疫友善作為是基本的職業道德，「互動保距離，心意更貼近」。
高燕彬建議，房仲或服務業從業人員每天到公司都應先量體溫，掌握健康狀況，接著進出都要戴口罩，降低感染機率。第三，如果需要帶看賞屋，應提早到場，打開門窗，增加空氣流通。
第四，要噴酒精，包括電梯按鍵或房屋門把處，都要加強殺菌和清潔；五，與人溝通保持一定距離，更避免肢體接觸。
台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台灣房屋官網系統的「VR環景線上即時帶看」賞屋功能，由於可以同步和業務線上溝通，減少外出傳染機會，並初步過濾條件不符的物件，提高賞屋效率，春節至今使用量已比去年春節同期增加一成。為加強門市管理，台灣房屋已提撥百萬關懷金，直到疫情結束為止，提供各店酒精、口罩和額溫槍，確保員工和客戶健康。
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