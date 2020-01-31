新北環狀線至A3轉乘機場捷運 這幾天享票價八折優惠

新北環狀線正式通車，串聯桃園機場捷運A3（新北產業園區站）。今（31）日桃園市長鄭文燦，與交通部長林佳龍等多人共同視察機場捷運轉乘環狀線，鄭文燦宣布即日起至2月29日，桃捷公司推出機捷A3（新北產業園區站）轉乘優惠方案－民眾不論是由環狀線Y20轉乘A3至機場捷運各站；或由機場捷運各站經A3轉乘Y20環狀線均享八折票價優惠。

桃園市長鄭文燦表示，親自走過一遍A3轉乘動線及預辦登機服務覺得非常順暢。從今天開始，新北市的市民要出國可以充分利用A3站轉乘直達桃園機場，為了讓新北市民轉乘方便，環狀線正式通車起一個月，桃捷也推出機捷A3（新北產業園區站）轉乘享八折優惠方案，希望透過優惠讓旅客習慣使用A3轉乘服務，進一步提升公共運輸使用率。

交通部長林佳龍說，新北環狀線通車，交通部同時也和桃園市政府合作，讓機場捷運A3站預辦登機能同步運作，這讓北北桃首都圈的軌道運輸圈更完善，同時也減輕了機場國道運輸以及機場通關的負擔。

為鼓勵民眾多利用環狀線轉乘機場捷運，桃捷公司同步推出優惠活動。活動期間，旅客持單程票或電子票證自A3新北產業園區站往返機場A12機場第一航廈站、 A13機場第二航廈站票價只需84元（原價105元）；到A9林口三井Outlet逛街血拚只需要20元（原價25元），遠一點想要到A21環北站附近的中壢夜市”迺夜市”也只要120元（原價150元）。輕輕鬆鬆不用自己開車、不用擔心塞車更不用付昂貴的停車費，就能到達旅行的目的地。