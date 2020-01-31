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環狀線全線斥資3,000億元 第一階段今通車

2020-01-31 16:41經濟日報 記者林于蘅／即時報導

新北環狀線第一階段今（31）日下午2時正式營運通車，蔡英文總統、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋等人均出席通車典禮。柯文哲盼環狀線後續南北環段及東環段能儘速通車，串連完整路網。蔡總統也強調，中央一定支持新北市軌道建設。

蔡總統表示，捷運環狀線第一階段通車是新北市交通發展的重要里程碑，為第一條全線都在新北市境內的捷運，且設有八站轉乘站，將使雙北及新北各區之間的串連都更便利，過去多趟轉乘的經驗經會成為歷史。

蔡總統並指出，目前三環六線「萬大中和樹林線」第一期工程正在施工，第二期去年也納入前瞻基礎建設計畫中；環狀線第二階段的南環、北環兩段，也都在設計當中。

柯文哲指出，過去捷運建設以台北市為中心輻射狀發展，為了讓首都生活圈完整，要將路網圈連起來，盼環狀線的南、北環段及東環段盡快完成。

林佳龍說，行政院去年4月已核定北環、南環段的綜合規劃，工程總經費為1377.92億元，而國發會也在今年1月6日通過東環段的可行性評估，整個環狀線串連起來，共斥資逾2,999億元經費，也就是說，國家投入近3,000億元的資源，打造首都圈的大台北捷運路網。

侯友宜表示，環狀線第一階段建設總額約新台幣700億，由新北市政府與中央出資，委由台北市政府捷運工程局興建，路線橫跨新店、中和、板橋與新莊四個新北市境內人口稠密區，串聯多條捷運路網，已規劃一個月的免費營運期，預計3月1日開始正式收費。

環狀線第一階段全長15.4公里，全線14座車站中，有八座轉乘站，大坪林站可以轉乘松山新店線，景安站與頭前庄站連接中和新蘆線，板橋站與新埔民生站能轉乘板南線，新北產業園區站則是可以轉搭機場捷運，另外十四張站與中和站，則是和正在興建中的安坑輕軌與萬大中和線交會。

新北環狀線第一階段今（31）日下午2時正式營運通車，蔡英文總統、交通部長林佳龍、...
新北環狀線第一階段今（31）日下午2時正式營運通車，蔡英文總統、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋等人均出席通車典禮。記者林于蘅攝
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新北市捷運建設願景圖。圖／新北市政府提供
新北市捷運建設願景圖。圖／新北市政府提供
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