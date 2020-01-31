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1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

武漢肺炎訊息滿天飛 Facebook提三大相關措施

2020-01-31 16:41經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

世界衛生組織（WHO）已宣布2019新型冠狀病毒為國際公共衛生緊急事件。在全球公共衛生社群盡力確保人們安全的同時，Facebook（臉書）從多方面提供支持，特別是投注心力在限制散布關於疫情的不實訊息與有害內容，以及提供人們有用的資訊。

首先，臉書將限制不實訊息與有害內容。臉書表示，臉書全球的第三方事實，查證合作夥伴持續堅守崗位，審查平台上的內容並揭露有關2019新型冠狀病毒的不實訊息。當訊息被評斷為不實資訊，將限制該訊息在臉書與Instagram上傳散，並將提供人們經第三方查證單位查核後的正確資訊。同時，已分享或欲分享該則不實訊息的用戶也將收到通知，提醒他們該則內容已被查證。

此外，臉書將移除被全球衛生組織或在地公共衛生機構，通知為不實、具陰謀論、或將可能為民眾帶來傷害之內容。臉書指出，此措施是基於現有政策的擴展，以移除造成實際人身傷害相關內容。

臉書表示，將針對刻意打消民眾治療或採取適當預防措施的言論採取行動，包含錯誤的治療與預防方法，如飲用漂白水有助於抵抗2019新型冠狀病毒的錯誤資訊，或是造成民眾對於醫療資源混淆的訊息。也將阻擋與限制在Instagram上散布不實消息的主題標籤（hashtag），並主動尋找與盡可能的移除相關內容。

其次，臉書會提供有用的資訊與支援。臉書表示，臉書已經成為民眾傳遞正確資訊的平台，包含來自全球及區域衛生組織的資訊。我們和頂尖的衛生組織密切合作，讓臉書及Instagram的用戶，能夠更容易的接觸與傳遞正確的資訊。

舉例來說，臉書將透過動態消息上的置頂訊息，協助人們從合作夥伴獲取最新的相關訊息，這些將根據世界衛生組織的指引部署。當用戶在臉書搜尋病毒相關訊息，或是在Instagram上使用病毒相關主題標籤（hashtag）時，將會以彈出式視窗的方式提供宣導且具可信度的訊息給用戶。

臉書也會提供免費的廣告投放金，讓公共衛生組織能夠在疫區透過臉書及Instagram，宣導2019新型冠狀病毒的相關防疫資訊，並討論出更多協助醫療機構獲得額外協助與支援的方法。

最後，臉書將透過數據工具協助夥伴。臉書表示，已與哈佛大學公共衛生學院及台灣清華大學的頂尖學者合作，藉由分享匿名的彙總流動性數據與高人口密度地圖，以協助學者的預測模組能預測病毒的蔓延情況，此作法正如其Data For Good計畫的一部分。

臉書表示，在未來幾周，會將這些努力擴展至更多夥伴。透過數據工具，如CrowdTangle，臉書將協助夥伴了解人們在網路上是如何討論目前的疫情，讓他們對於現狀有更好的了解。

臉書坦言，目前並非所有的工作皆已就緒，在臉書的所有平台上推出這些措施將會需要一些時間，在狀況逐步演變之際，將會更新與全球及區域組織夥伴合作採取的額外措施。

Instagram疫情

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