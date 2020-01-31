大同寶寶首次參與高雄燈會 強棒出擊閃耀2020高雄燈會

2020年為大同寶寶首次參與高雄燈會，有別以往以傳統花燈參展的模式，大同公司特別企劃兩座不同主題的造型充氣公仔，置放於高雄音樂館前草地參與盛會，其中面對愛河者為大同寶寶賽車組，大同寶寶駕駛著由大同電鍋改裝的電鍋跑車亮相，另一則為面向高雄音樂館前廣場的大同寶寶棒球打擊手。

同時，大同公司更貼心的為參觀民眾們打造獨一無二的外開120度拍照情境，讓民眾於兩座大同寶寶主題拍照背板前恣意優游，以多種角度LED外投射燈為輔，大同電鍋變身為飛機、賽車、火箭，大同寶寶騎乘其中；更有大同寶寶棒球隊，化身打擊手、投手、捕手等，歡迎參觀民眾入內拍照，並與大同寶寶趣味同框。

大同公司表示，長年推廣綠色能源與節能的理念，使環保意識從小扎根，同時為支持在地藝術表演團體的發展，便攜手一元布偶劇團共同創作大同寶寶兒童舞台劇「搶救電電王國」，該劇巡演於全台國小校園，每每大受師生熱列歡迎、佳評如潮，此次在高雄燈會的主題舞台(河東路及民生路口)特將該劇原劇重現，演出時間為2月1日、2月2日晚間6點10分至7點，歡迎大朋友、小朋友們跟著大同寶寶一同進入電電王國，看看電力超人們如何搶救電電王國。