特力屋、HOLA及hoi!啟動防疫措施 打造安心購物賣場

特力集團今（31）日表示，旗下特力屋、HOLA特力和樂及hoi!好好生活等通路，除提供防疫相關居家用品，為保護顧客及同仁的健康，全台各地門市自即日起啟動防疫措施。

所有賣場工作人員上班時全程佩戴口罩；特力屋好幫手修繕、安裝、清潔人員至顧客家中服務時亦全程佩帶口罩。

門市入口備有酒精供員工及顧客清潔手部，若有配置額溫槍之門市則進一步提供額溫量測。

每日開店前、下午及夜間使用酒精消毒賣場電話、工作台、收銀台、手推車、提籃及其他顧客與同仁經常接觸的設備。