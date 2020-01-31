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特力屋、HOLA及hoi!啟動防疫措施 打造安心購物賣場

2020-01-31 15:30經濟日報 記者何秀玲／即時報導

特力集團今（31）日表示，旗下特力屋、HOLA特力和樂及hoi!好好生活等通路，除提供防疫相關居家用品，為保護顧客及同仁的健康，全台各地門市自即日起啟動防疫措施。

所有賣場工作人員上班時全程佩戴口罩；特力屋好幫手修繕、安裝、清潔人員至顧客家中服務時亦全程佩帶口罩。

門市入口備有酒精供員工及顧客清潔手部，若有配置額溫槍之門市則進一步提供額溫量測。

每日開店前、下午及夜間使用酒精消毒賣場電話、工作台、收銀台、手推車、提籃及其他顧客與同仁經常接觸的設備。

所有賣場工作人員每天上班前均須量體溫並確實記錄，凡體溫高於37.5度，或有疑似發燒、咳嗽等感冒徵狀，務必就醫並在家自主管理，同時回報所屬門市主管。

特力屋、HOLA及hoi!啟動防疫措施，打造安心購物賣場。業者/提供
特力屋、HOLA及hoi!啟動防疫措施，打造安心購物賣場。業者/提供
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特力集團口罩

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