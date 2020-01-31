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新北環狀線第一階段 14時正式營運通車

2020-01-31 12:18經濟日報 記者林于蘅／即時報導

新北環狀線第一階段今（31）日14時將正式營運通車，蔡英文總統、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋等人均出席通車典禮。

侯友宜指出，環狀線第一階段建設總額約新台幣700億元，將規劃一個月的免費營運期，凡持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段之旅程免費，其餘里程維持現行收費方式，使用單程票者，因系統無法售出0元票，故無法執行免費優惠措施，仍依核定票價收費，3月1日開始正式收費。

柯文哲表示，環狀線第一階段全線位於新北市境內，相關土地都市計畫、環評等都是新北市府負責，台北市府僅負責捷運工程，整個捷運路網變成131個車站，全長增為146.5公里。

柯文哲指出，過去捷運建設以台北市為中心輻射狀發展，為了讓首都生活圈完整，要將路網圈連起來，盼環狀線的南、北環段及東環段盡快完成。

林佳龍表示，今日通車的環狀線的僅是第一階段，後續再加上北環段、南環段及東環段，整個串連起來，斥資2,999億元經費，國家投入近3,000億元的資源打造首都圈的大台北捷運路網。

新北環狀線從1月19日開始試乘，累計至30日近36萬人次搭乘，31日通車後於14時正式營運，自當天至2月29日止，為期一個月比照歷次新線通車實施優惠，持電子票證搭乘捷運的旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段旅程免費。

侯友宜表示，全長15.4公里的新北環狀線，建設總額約新台幣700億元，由新北市政府與中央出資，委由台北市政府捷運工程局興建，路線橫跨新店、中和、板橋與新莊四個新北市境內人口稠密區，串聯多條捷運路網。

全線14座車站中，有八座轉乘站，大坪林站可以轉乘松山新店線，景安站與頭前庄站連接中和新蘆線，板橋站與新埔民生站能轉乘板南線，新北產業園區站則是可以轉搭機場捷運，另外十四張站與中和站，則是和正在興建中的安坑輕軌與萬大中和線交會。

未來新北環狀線通車後，搭乘捷運往返新店、中和、板橋、新莊，不必再繞進台北市轉乘，大幅縮短交通時間，加上票價計費是以最短距離計算，同樣的起迄站將有降價效果。

從新莊頭前庄站到板橋站，過去需要搭乘中和新蘆線到忠孝新生站，轉乘板南線再到板橋站，單趟車程需要39分鐘、單程票價40元，環狀線通車後，無須轉乘只要搭乘2站，搭乘時間縮短至6分鐘，票價也將省半。

新北環狀線今（31）日上午10時於十四張站舉辦通車典禮，除新北市長侯友宜、台北市...
新北環狀線今（31）日上午10時於十四張站舉辦通車典禮，除新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、交通部長林佳龍以及總統蔡英文等人出席外，亦邀請捷運環狀線推動及興建期間的歷任首長參與。記者林于蘅／攝影
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