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武漢肺炎列國際公衛緊急事件 WHO：世界必須感激中國

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武漢肺炎延燒 免疫細胞治療引關注

2020-01-31 11:50經濟日報 記者黃文奇／即時報導

近期延燒中的武漢肺炎，讓人們對於超級病毒的存在，與如何提升自體免疫力多所討論。即便是春節休假期間，生技公司的電話依舊響個不停，許多民眾紛紛詢問免疫細胞儲存，對於未來面對未知疾病侵襲的應用。

目前台灣及國際對於免疫細胞的醫療發展，確實投入了巨大的金錢與心力，現階段在癌症治療上也得到了亮眼的成果。隨著生技醫療技術的日新月異，在日後諸多未知疾病的治療上，免疫細胞確實扮演著舉足輕重的角色。

然而目前台灣針對回輸免疫細胞的治療方式，透過特管辦法僅開放在癌症治療使用上，而免疫細胞治療的使用項目，也必須經由衛福部的許可。

衛福部特管辦法上路後，已經獲得製備許可的長春藤生命科學公司就表示，疾病與人體的免疫力息息相關，民眾儲存現有健康的免疫細胞，確實對於日後的應用有無限的想像及可能。

目前長春藤生命科學公司與三軍總醫院已攜手進行癌症治療，未來對於提升人體免疫力以對抗未知疾病，也將投注更多的研發心力。

從SARS到武漢肺炎的持續加劇，因為藥物濫用所產生的抗藥性及未知病毒的侵襲可能，讓人們開始正視自身免疫系統的提升，也讓民眾對於台灣生技產業發展免疫細胞治療投予更多的關注眼光。

癌症治療生技產業

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