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延伸國門廣場投資規模107億 基隆港旅運商業大樓要招商

2020-01-31 11:09聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆港旅運複合商業大樓開發模擬圖。圖／基隆港務分公司提供
基隆港旅運複合商業大樓開發模擬圖。圖／基隆港務分公司提供
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基隆港務分公司規劃在西4到6號碼頭後線土地，興建基隆新地標「基隆港旅運複合商業大樓」，希望透過招商引資達到加乘效應，計都市計畫變更作業已經基隆市政府核定，將基地容積率提高至290%，預估投資規模約107.08億元，基隆港務分公司即日起辦理公開閱覽，至109年3月2日止。

基隆港務分公司指出，他們近年積極推動水岸廊帶，配合基隆市政團隊以「市港再生標竿計畫」為藍圖，於港市精華地段西4到6號碼頭後線土地，推出規模近4.2公頃土地之核心基地，希望延伸國門廣場計畫，打造臺灣獨一無二之國際級新地標「基隆港旅運複合商業大樓」。

交通部前瞻建設計畫亦規劃基隆-南港輕軌會從南港火車站延伸至基地內，搭上基隆火車站新站完工啟用、基隆城際轉運站亦於108年6月正式開工，預期基隆市核心將轉移至該基地，成為商業及觀光活動的中心。

此案都市計畫變更作業已經基隆市政府核定，將基地容積率提高至290%(招商後發布實施)，預估投資規模約107.08億元，規劃引進旅宿、休閒、文化創意、零售、餐飲、藝文、旅運、會展、辦公等各類服務產業。

中央與地方政策紛紛釋出誘因，皆主力推動此基地開發，加上國際郵輪發展契機，鐵路、輕軌、城際客運及市公車等各項大眾運輸匯集，極具開發優勢與顯著效益，前景可期。

為期招商文件更臻周延完善，基隆港務分公司即日起辦理公開閱覽，至109年3月2日止，相關招商文件草案登載於臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司網站之最新消息（https://kl.twport.com.tw/chinese/）。

港公司歡迎有意願參與投標的廠商參閱，如有具體意見，於109年3月2日下午5時前，以書面或電子郵寄至基隆市港西街6號2樓203室，或japei@twport.com.tw契約管理科徐小姐收。

基隆港碼頭

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