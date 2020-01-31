管理前哨站／經營企業的六大考驗

現代企業面臨兩大威脅，一是全球化的衝擊，二是環境永續的威脅。

近年來企業經營走上全球化的局面，普遍取代鎖定國內市場的經營。市場開放之風吹遍全球，企業不能再無動於衷；環保意識抬頭，環境永續迫使企業必須應用各種方法，降低公司對自然及實體環境的破壞。常聽到「大自然反撲」一詞，很多事例都一再證實，不理會環境變遷的個人或企業，環境反撲帶來致命的威脅只是剛好而已。

在這兩大威脅之下，現代企業面臨許多衝擊，其中有些是企業可以自主改善者，有些是公司無法主導者，落得只有被動適應的份，無論是哪一種，都在考驗經營者的智慧。現代企業正面臨下列衝擊：

一、新法規的衝擊：包括全球化後必須接受各種新法規的規範，其中潛藏有文化差異與不同商業習慣的衝擊，以及環境永續標準的變革。企業必須要有專人研究這些新法規的意義與內涵，研擬因應對策，才不致成為新法規規範的犧牲者。

二、供應鏈的衝擊：供應鏈管理的目標是在追求產品與服務供應過程中，創造總成本最低的競爭優勢。企業走上全球化後，供應鏈管理變得更複雜，樣樣都要自己來不是不可能，就是成本更高昂，以致出現必須和第三方合作的重大衝擊。

三、產品與技術的衝擊：環境永續必須建立在企業獲利持續成長的前提下才有意義，導致永續能源的投資勢在必行，無形中增加企業經營成本。企業生產技術與產品創新需要不斷推陳出新，才能迎合現代消費者的期望。

四、商譽的衝擊：商譽是企業的第二生命，公司在不同國家經營，常因為對當地風俗習慣或環保意識有不同認知，因而招致負面的批評，嚴重影響公司商譽。負面商譽不僅會影響公司在當地的經營，也會擴及影響在其他國家的營運績效。

五、實體環境的衝擊：氣候變遷所造成的衝擊，包括乾旱、水氾、颱風、暴風雨、地震、土石流、海嘯、海平面升高、氣溫出現異常…，受影響最深的產業莫過於農業、漁業、林業、房地產、旅遊業、保險業，而且會產生連鎖效應，擴及對其他產業的影響。

六、爭訟的衝擊：企業走上全球化後，擴大了商標與專利等智慧財產權的使用與保護範圍，連帶興起大陣仗攻防，時有所聞。全球化企業常因智慧財產權訴訟案件纏身，使經營陷入困境，敗訴者不是大虧其本，就是面臨退出市場的威脅。

這些都是策略管理的核心課題，也是考驗現代經營者重大議題，企業經營者不能等閑視之。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）