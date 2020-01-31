親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

顯而立見／企業升級 用科技實現商業轉型

2020-01-31 02:47經濟日報 陳顯立

這幾年市場上沸沸揚揚的談論數位轉型，連政府也提撥了大量預算協助企業數位轉型，為的就是協助企業數位化升級。

不過，有許多企業掉入了數位化陷阱，以為公司營運上建立大量資訊化、數位化工作流程即是做好數位轉型，像是將資料放上雲端、建立自己的大數據資料庫、用工具製作數據視覺顯示圖…諸如此類的轉型工程。

其實，商業經營的重點在於──做這些事情是為了什麼？且做這些事情有無符合企業需求的「商業目的」，才值得花資源、花時間去落實。

數位轉型只是個過程，「實現商業轉型」才是企業最重要的目的。之前我的文章分享過，企業的成長雙飛輪是商業模式與獲利模式，商業轉型就是企業為了擁有可以生存應變的新商業模式和獲利模式，不局限於既有的營運狀況，才能尋求新的變局可能。

舉例來說，我認為 Google Map（地圖）做的數據收集，一開始的思考就是為了商業轉型的目的。

在《哈佛商業評論》我曾說Google Map最終的目的是「推薦使用者最佳路線」，而不只是告訴我們地址的位置在哪。

所以，使用者可以選擇任何交通工具，甚至是步行，了解大眾運輸工具搭乘方式和自行駕車的路徑等等，這個才是數據能造成的產品獨特性和競爭障礙。

在此我所強調的是，企業在做任何決策前，都需要把「目的」先想清楚。

承前面的例子，數據對於企業很重要，究竟是重要在哪個目的的實現上，如此思考脈絡方能讓企業在蒐集數據與使用數據時更加精準。

以Google Map來說，由於要做不同交通方式的建議，所以要確認相關道路能不能騎機車？還是只能開車？可以走路嗎？如果不先想好這個商業目的，而造成路程資料把人或機車導上高速公路，除了造成很糟糕的消費者體驗外，還得重新蒐集資料，耗費大量成本而未能實現商業目的。

過去一直都有出版紙本地圖，而這類出版的單位後來也轉成上網用的數位地圖，甚至做得比Google Map更早，但除了查詢就沒有帶來其他新營收。

為什麼？就是有沒有想清楚最終要帶給本身的「商業轉型」是什麼。

反觀Google Map就是成功的設定清楚商業目的，而達到商業轉型的效益。

回到企業本身，以終為始，還是要看最終的「商業目的」。數位轉型的倡議只是動機、過程，而運用數位科技做商業轉型的投入，可以為企業節省時間、金錢、人力。

數位化、數位優化、數位轉型，三者分屬不相同的層次，但都是為了商業轉型的實現。只有用科技實現的商業轉型，才算是有效益的企業升級，同時獲取更多的商業利益與價值。

（作者是凱絡媒體商務長）

Google哈佛高速公路

延伸閱讀

外商紛紛關閉辦公室 Google台灣改在家工...

因應武漢肺炎！Google關閉台灣辦公室 2...

Google前執行長：美國AI領先地位五年後...

防範疫情波及 Google宣布暫時關閉中港...

相關新聞

今年車市規模 衝45萬輛

2020-01-30 23:53

管理前哨站／經營企業的六大考驗

2020-01-31 02:46

鐵礦跌價一成 鋼界關注

2020-01-31 01:34

商用車、租賃、保險 和泰車拚全方位稱霸

2020-01-30 23:51

上海特斯拉停工 貿聯、和大展望信心不減

2020-01-30 23:51

董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒、還會變魔術

2020-01-30 15:11

日本露天Ruten Japan在台開站 搶攻日本代購跨境商機

2020-01-30 14:48

訊連子公司 獲2020卓越創新獎

2020-01-30 14:46

艾美特推防疫新品 年後訂單急追

2020-01-30 14:46

和泰車開工 金鼠年需求旺

2020-01-30 14:46

雲頂郵輪集團深化台灣市場 雙品牌、雙母港南北佈局

2020-01-30 12:57

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:56

因應肺炎疫情 國泰航空集團調整中國大陸航班機艙服務

2020-01-30 11:21

觀光業生死之戰 中市遊覽車公會理事長：3月疫情是關鍵

2020-01-29 16:15

楊應超上賭城秘訣 要懂金錢管理贏了就跑

2020-01-25 10:41

年初一搭空機衝業績 首席分析師這樣拚出來的…

2020-01-25 08:00

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

2020-01-20 16:11

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

口罩來了！這家公司過年5天拚出近70萬片

2020-01-30 14:50

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

口罩管制玩真的！ 財政部：違規嚴重最高罰三倍

2020-01-30 19:15

彰銀不肖理專挪用資金10年 金管會證實涉6300萬、4名客戶受害

2020-01-30 18:49

口罩來了！這家公司過年5天拚出近70萬片

2020-01-30 14:50

股匯同步重挫！ 新台幣開盤重貶1.44角

2020-01-30 09:13

武漢肺炎衝擊鴻海科技園生產 影響員工逾萬人

2020-01-30 09:32

彰銀理專涉挪用客戶資金 金管會恐開罰

2020-01-30 13:17

行政院：將每日徵購400萬片口罩 售價不高於每片8元

2020-01-30 12:37

武漢肺炎疫情擴散 法人：對中國經濟的影響比SARS嚴重

2020-01-30 15:52

武漢封城 有國銀行員回不了家…

2020-01-30 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top