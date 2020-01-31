顯而立見／企業升級 用科技實現商業轉型

這幾年市場上沸沸揚揚的談論數位轉型，連政府也提撥了大量預算協助企業數位轉型，為的就是協助企業數位化升級。

不過，有許多企業掉入了數位化陷阱，以為公司營運上建立大量資訊化、數位化工作流程即是做好數位轉型，像是將資料放上雲端、建立自己的大數據資料庫、用工具製作數據視覺顯示圖…諸如此類的轉型工程。

其實，商業經營的重點在於──做這些事情是為了什麼？且做這些事情有無符合企業需求的「商業目的」，才值得花資源、花時間去落實。

數位轉型只是個過程，「實現商業轉型」才是企業最重要的目的。之前我的文章分享過，企業的成長雙飛輪是商業模式與獲利模式，商業轉型就是企業為了擁有可以生存應變的新商業模式和獲利模式，不局限於既有的營運狀況，才能尋求新的變局可能。

舉例來說，我認為 Google Map（地圖）做的數據收集，一開始的思考就是為了商業轉型的目的。

在《哈佛商業評論》我曾說Google Map最終的目的是「推薦使用者最佳路線」，而不只是告訴我們地址的位置在哪。

所以，使用者可以選擇任何交通工具，甚至是步行，了解大眾運輸工具搭乘方式和自行駕車的路徑等等，這個才是數據能造成的產品獨特性和競爭障礙。

在此我所強調的是，企業在做任何決策前，都需要把「目的」先想清楚。

承前面的例子，數據對於企業很重要，究竟是重要在哪個目的的實現上，如此思考脈絡方能讓企業在蒐集數據與使用數據時更加精準。

以Google Map來說，由於要做不同交通方式的建議，所以要確認相關道路能不能騎機車？還是只能開車？可以走路嗎？如果不先想好這個商業目的，而造成路程資料把人或機車導上高速公路，除了造成很糟糕的消費者體驗外，還得重新蒐集資料，耗費大量成本而未能實現商業目的。

過去一直都有出版紙本地圖，而這類出版的單位後來也轉成上網用的數位地圖，甚至做得比Google Map更早，但除了查詢就沒有帶來其他新營收。

為什麼？就是有沒有想清楚最終要帶給本身的「商業轉型」是什麼。

反觀Google Map就是成功的設定清楚商業目的，而達到商業轉型的效益。

回到企業本身，以終為始，還是要看最終的「商業目的」。數位轉型的倡議只是動機、過程，而運用數位科技做商業轉型的投入，可以為企業節省時間、金錢、人力。

數位化、數位優化、數位轉型，三者分屬不相同的層次，但都是為了商業轉型的實現。只有用科技實現的商業轉型，才算是有效益的企業升級，同時獲取更多的商業利益與價值。

（作者是凱絡媒體商務長）