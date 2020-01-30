今年北台灣推案量衝1.3兆 專家：武漢疫情左右後市

據住展雜誌統計，北台灣2019年全年推案量約10,921億元，較2018年略減約200多億元，年減約2.3％，但仍創下北台灣史上第四大量紀錄；住展雜誌研發長何世昌表示，雖然去年北台灣推案量略縮減，但大部份縣市都呈現正成長，僅台北市與新竹地區衰退；而量縮的情況並不持續太久，預料今年推案量將有大幅度成長，今年全年案量可望上看1.3兆元。

何世昌分析，今年一開春房市就有武漢疫情干擾，接下來疫情是否會愈擴愈大，並成為房市黑天鵝，還要持續觀察。

2019年北台灣所有縣市中，以新北市的推案量最大，高達約4,648億元，主是是剛性需求強勁，建商推案信心倍增，土地供給量大的重劃區因而出現推案潮。

推案量年增幅最高者為基隆市，2019年全年案量約145億元，較2018年大增約八成；基隆市案量年增幅居冠，原因是2018年基期太低所致。從基隆市歷年經驗來看，沒超過二百億元以上都不算大量。