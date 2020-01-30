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新北口罩工廠已動工 三天內補足10萬片

2020-01-30 17:20經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，新北市長侯友宜今（30）日舉行第七次應變會議，要求各局處落實防疫工作，並呼籲民眾勤洗手、戴口罩，做好自我健康管理。

針對國內口罩供應短缺，許多假消息造成人心浮動及民眾恐慌，侯友宜要求新北市警察局務必針對假消息傳播嚴格查辦。

侯友宜表示，新北市的口罩工廠自年初三（1月27日）起已陸續開工，超商物流中心2至3天內可進10萬多片，春節假期過後可恢復常態供應，口罩貨源供應皆按照往常數量，不會有不足問題，請民眾勿恐慌。

侯友宜指出，新北市在過年前已做好防疫準備，全力備戰，除盤點醫療資源及備妥隔離病房，他與多位局處首長也在春節連假期間訪視各單位，宣導民眾自我健康管理。

侯友宜要求新北市衛生局密切監測疫情發展，市轄53家醫療院所落實民眾戴口罩進醫院；教育局督導學校主動關心師生健康狀況，開學日派員至校園及公私立幼兒園宣導防疫措施。

侯友宜並視察板橋區公所及板橋公車站、台鐵、高鐵、捷運站防疫工作；各車站出入口除了擺放消毒用酒精供民眾使用，乘客時常觸碰的進出匝門、自動售票機及電梯扶手也定時擦拭消毒，所有司機須配戴口罩執勤。

口罩侯友宜武漢肺炎新北

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