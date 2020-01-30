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2019買賣移轉站上30萬棟 武漢肺炎恐為買氣添變數

2020-01-30 17:00經濟日報 記者黃阡阡／台北即時報導

房市復甦了！內政部今(30)日公布，2019年建物買賣移轉棟數30.03萬棟，相較去年27.8萬棟，年增8%。大家房屋企研室主任郎美囡分析，2019年不動產市場持續增溫，除了觀望已久的買氣逐漸釋出，受惠於台商及資金回流，挹注市場動能，交易量攀升，雖然下半年投資型買盤受大選影響，但在自用買盤支撐市場，不動產交易表現不俗。

郎美囡分析表示，去年市場信心增強，許多建案交屋，如桃園市、台中市的交屋量大，建商近幾年在重劃區的推案量體大，去年多筆交屋推升了區域建物移轉棟數，不過，若扣除交屋量，市場交易量仍向上成長，也讓買賣移轉棟數睽違四年後，終於來到30萬大關。

不過，外界原先預期，2020年房市能穩定再成長，眼下卻因武漢肺炎影響買氣。台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，原先認為今年選後利空出盡，將助攻春節看屋量，但武漢病毒窘況加上低溫寒流，一般民眾與返台台商恐多無心於此，預料確實將對走穩的房市有所打擊。

陳炳辰分析，台灣經歷SARS歷史經驗，賣房屋主對於這類傳染病控制會較具信心，不大可能重演房價暴跌，但在交易量表現上，因疫情導致看屋人潮減少，自然也會影響交易，第1季若疫情未能控制，整體買賣移轉棟數與去年同期相比，應呈現持平或略減，上半年回溫的買氣恐先暫停，下半年若疫情有解買氣則能回籠。

買氣疫情

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