桃園機場將於機捷A3站 啟用市區預辦登機服務

桃園國際機場公司為提供旅客更便捷、優質的服務，提高轉乘機場捷運A3站出國旅客便利性，將配合新北捷運環狀線正式營運，於本（1）月31日起，同步於桃園機場捷運線新北產業園區站(A3站)啟用市區預辦登機及行李託運服務，嘉惠更多旅客，也讓航廈服務擴大延伸到新北市區。

現階段提供機場捷運線新北產業園區站（A3站）預辦登機服務共四家國籍航空公司，包括中華航空、長榮航空、華信航空及立榮航空，每日服務時間自上午6時15分起至晚間9時整，旅客需在當日航班起飛前三小時完成所有報到及託運手續，也提醒旅客要確認行李符合保安規定並通過安檢後才可離開，該項服務與A1站同樣免費，也未限制旅客必須搭乘桃園機場捷運，歡迎民眾多加利用。

只是旅客仍須注意市區預辦登機服務不受理包含年齡12歲以下單獨旅行兒童、團體、攜帶寵物之旅客，且限制託運行李尺寸最長邊不超過70公分，長寬高總和不超過158公分，因各航空公司規定略有不同，如有任何疑慮，可先洽航空公司及機場公司官方網頁查詢確認，或預先撥打電話詢問，以免行程耽誤。

中華航空/華信航空：電話：03-3988888；網址https://www.china-airlines.com

長榮航空/立榮航空：電話：03-3516805；網址https://www.evaair.com