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又一國淪陷！菲律賓出現首例武漢肺炎確診案例

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網家統計 過年期間口罩狂賣七倍

2020-01-30 16:42經濟日報 記者彭慧明／台北即時報導

武漢肺炎疫情持續擴散，引發民眾搶購潮，網路家庭旗下的PChome 24h購物表示，受疫情影響，1月中起口罩銷量持續攀升，直至疾管署1月21日公布台灣確診首例後，更激起民眾爆買潮，春節期間多數民眾都配戴口罩出門，帶動春節期間口罩銷量較年前約成長7倍，抗菌消毒用品的需求也持續攀升，乾洗手商品春節期間銷量約較前一周成長3倍左右、漂白水銷量也有近4成的成長，可見防疫用品的需求仍高。

而針對防疫工作，PChome 24h購物積極溝通廠商出貨相關防疫商品，旗下網家速配車隊機動配合，持續補貨、上架以確保服務品質，春節期間仍正常營運，攜手全民共抗疫情。

PChome 24h購物觀察口罩銷售狀況，近期單筆訂單中口罩的銷量約較平日倍數成長，主因市場需求提升，逢民眾返鄉潮，因此訂購多組數自用或分送親友，且緊接著迎來開工日，為做好防疫準備，多數機關和公司也要求員工和訪客必須配戴口罩，進而帶動採購潮。口罩的熱門品牌如「中衛」、「摩戴舒」、「天天」賣貨速度驚人，熱銷款式則以醫用、防霧霾等口罩買氣最好，尤以高防護力口罩受消費者青睞，可過濾懸浮物、阻隔飛沫，且透氣性佳等特點為選購趨勢。而N95類型口罩最搶手，凡補貨上架便銷售一空。

熱銷防疫商品乾洗手，具有免用水、可隨時清潔雙手的特色，能避免外在環境帶來的細菌，受許多消費者青睞；抗菌洗手慕斯其用量較一般洗手乳用量省，且能有效抗菌，也相當受歡迎；而漂白水不僅具有消毒、除臭的功能，還能替衣物殺菌，也是十分搶手的商品。

全民防疫動起來，為了服務全台消費者，PChome 24h購物也啟動「防護專區」，提供口罩、抗菌洗手乳、消毒用品、殺菌洗衣精、漂白水等商品。PChome 24h購物建議，除了戴口罩能降低被傳染風險外，也可透過平日勤洗手、注意居家環境清潔做好自我保護，抗菌噴霧、居家清潔等商品都是不可或缺的防疫好物，隨身攜帶的乾洗手劑或是抗菌濕紙巾皆為熱門的防護首選，而居家必備的抗菌洗手露、漂白水則能帶來更安心的居家環境。

口罩

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