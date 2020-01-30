玩美移動 獲頒2020卓越創新獎

訊連科技轉投資子公司「玩美移動」YouCam 系列 App 獲得 2020 卓越創新獎 (BIG Innovation Award) 肯定。該獎項由商業智慧集團 (Business Intelligence Group) 所頒發，旨在表彰以創意翻轉人們生活的技術、組織和人才。玩美移動在其年度商業獎項類別中，被評選為傑出的美妝科技創新領導者，有效地連結消費者、品牌、通路商與傳播媒體，建構豐富且個人化的美妝消費體驗。

屢屢獲得全球各大科技與創新獎項殊榮的玩美移動，不但是美妝科技領域的先行者，更透過不斷演進的 AI 人工智慧、AR 擴增實境，與機器深度學習等技術，為美妝產業建構最前衛、有感的數位化美妝消費體驗流程。

玩美移動 AI 美妝科技的應用從虛擬試妝、即時染髮試色、延伸到近期廣受討論 AI 智慧膚質偵測，將超越想像的未來消費科技體驗以最獨特的方式呈現，同時媒合品牌欲傳達之資訊與消費者個人需求，並提供線上線下全通路的消費體驗，強化品牌與消費者之間的互動，有效地幫助品牌落實「顧客導向」的全方位行銷策略。

玩美移動總經理張華禎表示：「非常榮幸能夠以美妝科技領導者之姿，獲得商業智慧集團(Business Intelligence Group) 的肯定。玩美移動始終站在消費者的立場，兢兢業業卻又大膽前行，我們在 YouCam 系列 App 上不斷更新及強化功能，讓使用者體驗並分享最新的美妝科技；我們更持續創新精進，在各個品牌與消費者的接觸點上，打造極致個人化的美妝體驗。同時我們也協助品牌和通路商運用高科技與消費者產生良性互動、了解顧客的臉部特質與對妝容的偏好，精準推薦個人適用的彩妝與保養品。」

商業智慧集團首席營運長 Maria Jimenez 說：「創新精神是公司發展或追求成長的關鍵能力。今年得獎的組織或個人都以其創造力、堅持力，以及熱情贏得他們應得的掌聲。我們很榮幸見證玩美移動在美妝科技上的優異表現，其 YouCam 系列應用程式已成為業界典範，真正為美妝體驗注入創新元素，引領大眾對新世代美妝體驗與消費者旅程的經驗與想像。」