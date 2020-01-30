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樂桃航空增「東京成田－長崎、東京成田－鹿兒島」航線

2020-01-30 15:55經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

樂桃航空宣布從1月28日下午５時起，開始販售新開航的東京（成田）－長崎、東京（成田）－鹿兒島航線，兩航線都將在2020年夏季航班首日3月29日開始營運。

此後，樂桃航空於東京成田機場起降的航線，加上今天開始販售的兩條日本國內線，總計擴展了兩條日本國內線、八條國際線，共十條新航線。其中九州航線包含福岡、長崎、鹿兒島、奄美共四條。

此外，3月29日起，樂桃航空的大阪（關西）－宮崎航線將增班為１日２班來回，大阪（關西）－鹿兒島航線將增為１日３班來回，今後樂桃航空在九州將有四條往返東京成田機場、五條往返大阪關西機場之國內航線，相信增加航班後，可以服務更多當日往返九州或是在九州度過周末假期的旅客。

而樂桃航空於去年11月開始將福岡機場設為據點，並開航其於九州的首條國際航線（福岡－台北），樂桃航空表示，今後將會持續擴增航班，希望能為九州的地區經濟帶來活化及貢獻。

樂桃航空表示，東京（成田）－長崎線，3月29日∼1日1日，單程5,890日圓起；東京（成田）－鹿兒島線 ，3月29日∼1日2日，單程5,890日圓起；大阪（關西）－宮崎線增至1日兩班來回、大阪（關西）－鹿兒島線增至1日三班來回。今日17時起、部分機票將開始販售

樂桃航空宣布從1月28日下午５時起，開始販售新開航的東京（成田）－長崎、東京（成...
樂桃航空宣布從1月28日下午５時起，開始販售新開航的東京（成田）－長崎、東京（成田）－鹿兒島航線，兩航線都將在2020年夏季航班首日3月29日開始營運。　圖／樂桃航空提供
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