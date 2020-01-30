外商紛紛關閉辦公室 Google台灣改在家工作

農曆年後開工第一天，不少外商仍擔心武漢肺炎影響，改變上班模式。台灣雅虎今天開工，要求員工戴口罩，並希望改用電話會議代替會議室開會，吃飯希望大家保持一定距離。臉書也要求員工盡量在家辦公，減少到辦公室。

因應武漢肺炎疫情，Google 在台灣的所有辦公室將於1月31日（周五) 關閉，Google 台灣員工按原訂春節假期於當日復工，建議在家進行遠距辦公，預計2月3日（星期一）恢復營運。

此外，Google旗下的非營利組織 Google.Org 也已向中國紅十字會捐贈25萬美元，並發起公司內部募款活動，為協助疫情盡一份心力。目前公司內部捐款金額已超過50萬美元 (約人民幣350萬元)。