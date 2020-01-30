致茂、志聖因應肺炎 強化大陸防疫措施

TESLA概念股相關量測廠商致茂、PCB相關設備商志聖今日分別公告，因應肺炎疫情，強化大陸防疫措施。

致茂提到，大陸武漢地區肺炎疫情對公司與大陸子公司，除中國地區各子公司於本次春節後開工日期將配合當地規定時間外，對各該公司財務及業務並無重大影響。持續密切注意當地疫情，督導各公司做好防疫措施。

志聖則提到，大陸子公司配合當地政府延長春節假期，並依當地規定時間復工，對公司及子公司財務或業務無重大影響。同時成立防疫管理小組，密切注意疫情發展即時採取因應措施，包括衛教宣導、準備防疫物資進出管制等。

志聖也提到，持續密切注意當地疫情，待復工後協調產能，儘速出貨。