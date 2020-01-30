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康那香觀光工廠上百民眾買不到口罩 爆衝突

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口罩來了！這家公司過年5天拚出近70萬片

2020-01-30 14:50經濟日報 記者宋健生／即時報導

因應武漢疫情擴張，口罩大廠CSD中衛於春節期間召回員工回廠加班，七天年假中，接受調度回廠加班的員工，加班5天趕出67萬片平面醫療口罩，並於休假結束的第一天，用最快速度運到各醫院及零售通路，希望能緩解國人擔心買不到口罩的心情。

中衛營運長張德成表示，為了確保站在第一線的醫護人員都能安心工作，口罩優先供貨醫療院所，其它產量則陸續進入康是美、屈臣氏、momo、PCHome等諸多零售通路，請消費者再耐心稍等候。

市面上已有口罩開始漲價的傳言，張德成鄭重表示，中衛73年來生產醫療耗材，做的是良心事業，中衛口罩目前沒有漲價，仍以原來價格提供給各零售通路、經銷、醫院，努力為穩定口罩市場價格盡一份心力。　

雖然中衛生產30幾款彩色醫療口罩，但為了讓產線能發揮最大效能，春節期間均以生產藍、綠等同一色系口罩為主，以免為了更換口罩顏色布停線1至2小時，而影響產能。

開工後產線恢復正常，預估一天約可產出60萬片以上，周六也會加班生產，等口罩需求逐漸邁入正常化時，口罩顏色就會開始提供多樣化，以滿足消費者需求。

中衛多款彩色醫療口罩，最外層與內層顏色相同，部份消費者出現戴反的狀況，因此要特別提醒消費者，CSD的logo必須向外，位於臉部的左上方。

除此之外，口罩正確戴法是：一將鬆緊帶掛於兩耳後，二將口罩完全攤開拉至下巴，三壓好鼻樑片，把鼻子、嘴巴完全包覆住，才是正確戴法。許多民眾常把口罩拉到鼻子以下，甚至下巴處，這樣是沒有辦法防止病毒或細菌的。

張德成表示，口罩也有使用期限，一般建議使用4至6小時就應更換丟棄，不能重覆使用，若有咳嗽、打噴嚏現象，則只要感到口罩濕了就要更換。

丟棄口罩時，應將朝外的一面向內捲起，讓可能沾染病毒的部分朝內再丟棄，但手在捲動時有接觸病菌的風險，因此丟棄口罩後都必須洗手，確保安全。

因應武漢疫情擴張，口罩大廠CSD中衛於春節期間召回員工回廠加班，七天年假中，接受...
因應武漢疫情擴張，口罩大廠CSD中衛於春節期間召回員工回廠加班，七天年假中，接受調度回廠加班的員工，加班5天趕出67萬片平面醫療口罩。記者宋健生/攝影
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中衞於休假結束的第一天，用最快速度運到各醫院及零售通路，希望能緩解國人擔心買不到...
中衞於休假結束的第一天，用最快速度運到各醫院及零售通路，希望能緩解國人擔心買不到口罩的心情。記者宋健生/攝影
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雖然中衛生產30幾款彩色醫療口罩，但為了讓產線能發揮最大效能，春節期間均以生產藍...
雖然中衛生產30幾款彩色醫療口罩，但為了讓產線能發揮最大效能，春節期間均以生產藍、綠等同一色系口罩為主。記者宋健生/攝影
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