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雲頂郵輪雙品牌南北布局台灣市場 主打雙船、雙港

2020-01-30 14:30經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

台灣郵輪旅遊市場胃納量逐年成長，雲頂郵輪集團表示，將以「雙品牌、雙船、雙母港」南北布局。去年首航來台而大受歡迎的星夢郵輪《世界夢號》2月11日到4月4日將以基隆港做為母港；而來台10年一向以基隆港為母港的麗星郵輪《寶瓶星號》，2月12號到3月22日期間將移航「高雄港」為母港，並規劃一系列日本東北亞航程。

根據台灣港務公司統計指出，截至2019年11月底止，台灣郵輪旅客人次為97,1754人，穩居亞洲旅遊第二大客源地市場，在市場需求帶動之下，越來越多台灣旅客已經把郵輪當作旅遊「目的地」。雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，2020年雲頂郵輪集團開春第一季將以雙品牌星夢郵輪《世界夢號》、麗星郵輪《寶瓶星號》、雙母港（基隆港、高雄港）策略。雙船南北全年運營達159個航次，在台服務旅客人次將突破30萬人。

2020年《世界夢號》台灣首發航程，也以限時限量的方式回饋首發團的台灣旅客，2月28日以前出發航次，兩人成行只要8,600元起。針對3月23日到4月2日期間為日本賞櫻旺季，《世界夢號》也規畫包括3月23日出發《世界夢號》5天4夜航次，停靠那霸、鹿兒島； 3月27日出發的《世界夢號》2天1夜公海航次，並邀台灣本土饒舌「玖壹壹」首度在海上嘻哈開唱；而3月28日出發的《世界夢號》6天5夜航次，獨家停靠瀨戶內海廣島，可一次探訪『日本櫻所百選』瀨戶公園等知名賞櫻景點，並首創將台灣夜市小吃搬上郵輪。

此外，《寶瓶星號》自2020年2月12日起將移航高雄為母港。根據台灣港務公司高雄分公司統計，去年高雄國際郵輪旅客達到9萬人次，相較前年成長了59.5%，麗星郵輪「寶瓶星號」預計將推出多種豐富且具特色的主題航次，也開發更多的主題、分眾客群市場。

郵輪基隆港

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