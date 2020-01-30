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雲頂郵輪集團深化台灣市場 雙品牌、雙母港南北佈局

2020-01-30 12:57經濟日報 記者楊文琪／即時報導

鑒於台灣郵輪旅遊市場胃納量逐年成長，雲頂郵輪集團決定加大力道深度耕耘台灣郵輪旅遊市場，將以「雙品牌、雙船、雙母港」南北佈局：去年首航來台而大受歡迎的星夢郵輪《世界夢號》2月11日到4月4日期間將載譽歸來，以基隆港做為母港；而來台十年一向以基隆港為母港的麗星郵輪《寶瓶星號》，2月12日到3月22日期間將移航「高雄港」為母港，並規劃一系列日本東北亞航程，提供給台灣客更多樣與彈性選擇。

根據台灣港務公司統計指出，截至2019年11月底止，台灣郵輪旅客人次為97萬1,754人，穩居亞洲旅遊第二大客源地市場，在市場需求帶動之下，越來越多台灣旅客已經把郵輪當作旅遊「目的地」。雲頂郵輪集團總裁朱福明表示：「2020年雲頂郵輪集團開春第一季將以雙品牌：星夢郵輪《世界夢號》』、麗星郵輪《寶瓶星號》、雙母港（基隆港、高雄港）策略，提供台灣旅客體驗更多樣、更彈性的海上假期選擇。」

雲頂郵輪是首家以基隆為母港的郵輪公司，一直將台灣視為集團在亞洲的重要基地，為了持續深化台灣市場，因此決定將榮獲服務亞洲高端郵輪市場，且榮獲2019/2020「伯利茲郵輪年艦｣「世界十大大型郵輪｣殊榮的《世界夢號》，派遣來台接待台灣旅客。超過15萬噸的《世界夢號》以獨特「船中船｣概念打造「The Palace皇宮套房」，旅客可以享受貴賓專屬區域、24小時管家服務，打造超越五星級的奢華體驗，2019年7月推出台灣首航限定航次後，獲得市場一致好評。雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，台灣位在西太平洋地區，發展郵輪經濟具有先天地理位置優勢，無論是基隆港或是高雄港都極具發展條件，扮演亞洲郵輪樞紐的角色。

雲頂郵輪集團以雙品牌「大小雙船、南北雙港」的海上假期案，提供給台灣客更優質的海上假期選擇，也讓雲頂郵輪2020在台灣的布局更加完整，雙船南北全年運營達159個航次，在台服務旅客人次將突破30萬人，南北旅客都能以最便利的方式享受雲頂郵輪的服務。

為感謝台灣旅客的長期支持，2020年《世界夢號》台灣首發航程，決定以「開春大吉」的訴求，以限時限量的方式回饋首發團的台灣旅客，2月28日以前出發航次，兩人成行只要8,600元起。針對3月23日到4月2日期間為日本賞櫻旺季，《世界夢號》也規畫包括：3月23日出發《世界夢號》5天4夜航次，停靠那霸、鹿兒島； 3月27日出發的《世界夢號》2天1夜公海航次，特邀台灣本土饒舌天團「玖壹壹」首度在海上嘻哈開唱，與樂迷一起蹦蹦勇闖音樂太平洋；而3月28日出發的《世界夢號》6天5夜航次，獨家停靠瀨戶內海─廣島，可一次探訪『日本櫻所百選』瀨戶公園等知名賞櫻景點，並首創將台灣夜市小吃搬上郵輪。

去年首航來台而大受歡迎的星夢郵輪《世界夢號》2月11日到4月4日期間將載譽歸來，...
去年首航來台而大受歡迎的星夢郵輪《世界夢號》2月11日到4月4日期間將載譽歸來，以基隆港做為母港。　圖／雄獅旅行社提供
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