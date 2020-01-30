疫情雙重衝擊 交長研提觀光業紓困案 擬減稅融資

武漢肺炎疫情延燒，台灣觀光產業遭逢陸客限制入境、台旅行團赴陸亦受限的雙重衝擊，加上秋冬國旅補助將截止，恐面臨嚴峻困境。據悉，交通部長林佳龍從除夕夜起即與觀光界意見領袖密切聯繫，並持續與府院高層及觀光局商議，年後將以最快速度提出包括減稅、融資、比照SARS期間補貼受疫情影響之部分損失等方案。

據了解，林佳龍今日下午將與觀光界業者會面，瞭解業者困境及需求，擬將提出「紓困」與「振興」兩方案，其中「紓困」部分較為急切，將優先加速處理。交通部研擬的紓困草案包括幾個重點：

1、接待陸客旅遊團的旅遊業者，因配合政府協調提前離境，衍生額外費用，以及因暫停出團至中國大陸旅遊，觀光局將研議補貼部分損失。

2、協助旅行業者營運周轉利息補助、觀光旅館及旅館業者融資，提高信貸額度並減收手續費，另研議協調公股行庫成立紓困貸款專案，事先協調排除障礙，盡速放款。

3、推動觀光旅館及旅館地價稅一定期限之租稅優惠，地方政府稅損，則研議透過中央調整統籌分配款比例方式，對配合推動觀光政策之縣市政府予以實質補助。另評估透過立法程序比照2002至2003年SARS期間的營業稅與所得稅減收。

4、協調航空公司就中國大陸鄰近地區航班，配合退票或展延出團日期，並減免退票手續費或沒收訂金等。