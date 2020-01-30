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訊連轉投資玩美移動 獲2020卓越創新獎

2020-01-30 11:58經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

訊連（5203）轉投資子公司、全球美妝科技廠玩美移動，今（30）日宣布YouCam系列App獲得由商業智慧集團（Business Intelligence Group）的2020卓越創新獎（BIG Innovation Award）。玩美移動在其年度商業獎項類別中，被評選為傑出的美妝科技創新領導者，玩美移動總經理張華禎表示深感榮幸。

來自全球的組織與個人以其創新的產品或服務，共同競逐本屆卓越創新獎，評審小組由專業商業領導者與資深管理者組成，最後共有4位傑出人才與101家公司與產品獲此榮耀。

玩美移動產品得肯定，張華禎表示，「玩美移動站在消費者立場，兢兢業業卻又大膽前行，我們在YouCam系列App上不斷更新及強化功能，讓使用者體驗並分享最新的美妝科技，更持續創新精進，在各個品牌與消費者的接觸點上，打造極致個人化的美妝體驗。同時協助品牌和通路商，運用高科技與消費者產生良性互動，精準推薦個人適用的彩妝與保養品。」

商業智慧集團首席營運長希曼尼茲（Maria Jimenez）指出，玩美移動YouCam系列應用程式，已成為業界典範，真正為美妝體驗注入創新元素，引領大眾對新世代美妝體驗與消費者旅程的經驗與想像。

玩美移動結合AI發展美妝科技應用，從虛擬試妝、即時染髮試色，延伸到近期廣受討論AI智慧膚質偵測，將超越想像的未來消費科技體驗，以獨特的方式呈現，同時媒合品牌欲傳達的資訊與消費者個人需求，提供線上線下全通路的消費體驗，強化品牌與消費者之間的互動，幫助品牌落實「顧客導向」的全方位行銷策略。

領導者520

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