因應肺炎疫情 國泰航空集團調整中國大陸航班機艙服務

武漢肺炎疫情持續擴大，國泰集團今（30）日表示，所有國泰航空和國泰港龍來往中國大陸航班的機艙服務將會作出短暫調整，由2020年1月30日起生效，直至另行通知。

國泰航空集團指出，鑑於中國大陸新型冠狀病毒的情況，及為了進一步加強我們的健康與安全規範，有關調整讓我們能為顧客和機組人員提供更佳的保護。是次服務調整純屬臨時措施，同時繼續給予顧客滿意的飛行體驗。

在此期間，我們將調整往返中國大陸航班的頭等艙和商務艙餐膳服務，頭盤、主菜及甜品均以單一餐盤奉上。餐車服務將暫停，而於頭等艙提供的餐膳，將與商務艙的餐膳相同。

乘搭往返中國大陸中長程航班（如上海浦東、北京、寧波、杭州、溫州、成都、青島等）的特選經濟艙及經濟艙乘客，我們會提供包括熱小食及其他食品的易攜輕食餐袋。已提供簡便輕食的短程航班（例如廣州、長沙、海口、三亞、廈門、福州等）的餐膳服務將維持不變。