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因應肺炎疫情 國泰航空集團調整中國大陸航班機艙服務

2020-01-30 11:21經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

武漢肺炎疫情持續擴大，國泰集團今（30）日表示，所有國泰航空和國泰港龍來往中國大陸航班的機艙服務將會作出短暫調整，由2020年1月30日起生效，直至另行通知。

國泰航空集團指出，鑑於中國大陸新型冠狀病毒的情況，及為了進一步加強我們的健康與安全規範，有關調整讓我們能為顧客和機組人員提供更佳的保護。是次服務調整純屬臨時措施，同時繼續給予顧客滿意的飛行體驗。

在此期間，我們將調整往返中國大陸航班的頭等艙和商務艙餐膳服務，頭盤、主菜及甜品均以單一餐盤奉上。餐車服務將暫停，而於頭等艙提供的餐膳，將與商務艙的餐膳相同。

乘搭往返中國大陸中長程航班（如上海浦東、北京、寧波、杭州、溫州、成都、青島等）的特選經濟艙及經濟艙乘客，我們會提供包括熱小食及其他食品的易攜輕食餐袋。已提供簡便輕食的短程航班（例如廣州、長沙、海口、三亞、廈門、福州等）的餐膳服務將維持不變。

在此期間，各客艙之機上個人用品，包括熱毛巾、枕頭、毛氈及雜誌會暫停供應。機上免稅商品售賣服務亦會暫停。我們明白有關調整對顧客會造成之不便，我們謹此致歉，並感謝顧客的諒解。我們會密切關注情況，繼續與香港及各營運航點的衛生當局緊密合作。

武漢肺炎疫情持續擴大，國泰集團今（30）日表示，所有國泰航空和國泰港龍來往中國大...
武漢肺炎疫情持續擴大，國泰集團今（30）日表示，所有國泰航空和國泰港龍來往中國大陸航班的機艙服務將會作出短暫調整，由2020年1月30日起生效，直至另行通知。　記者楊文琪／攝影
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