王品中國宣布 中國門店配合各地政府延遲復工延後開業

由於新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，王品集團稍早代子公司王品中國發布新聞稿表示，王品（中國）餐飲有限公司所在地上海市政府27日發布延遲復工通知，要求企業不早於2月9日24時前復工，為積極配合新型冠狀病毒防控工作及保障顧客和同仁的健康與安全，王品中國在中國各地區門店將配合各地政府延遲復工政策，彈性調整營業時間及延後開業日期。

王品中國並進一步指出，己成立防疫指揮中心，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況、加強門店消毒及衛生宣導，不同地區的門店將依法定假期規定及地方防疫狀況，彈性調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和同仁的健康與安全的前提下，恢復營運。