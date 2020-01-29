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武漢肺炎傳染力比SARS強 指揮中心：沒加入WHO不利防疫

武漢肺炎能再次重挫房價？專家直指兩大關鍵今非昔比

2020-01-29 17:59經濟日報 記者黃阡阡／台北即時報導

武漢肺炎持續延燒，是否再次衝擊房價直落，房仲業者普遍認為，難再重演當年SARS造成的影響，主要是目前「低利」環境加上「游資過多」的情況下，不容易像17年前重挫房價；但就買氣來看短期內受到考驗，第1季買賣移轉量應與去年同期持平或略微衰退，且觀望態度恐讓上半年回溫的房市暫時喊卡。

2003年SARS疫情爆發嚴重衝擊房市，導致房價重摔谷底，但疫情得到控制後，政府隨即祭出政策利多救市，也讓房價也一路不回頭，直到2014年高點為止。

不過，就買賣移轉棟數來看，2001年全年移轉僅有25.9萬棟，2002年卻爆量到32萬棟，2003年又成長到34.9萬棟，2004年噴發到41.8萬棟。住商不動產企研室經理表示，SARS疫情爆發後房價滑落，但與交易量的關聯性不高，而造成往後市場大熱的真正關鍵，在於當時政府的「三招救市」

徐佳馨指出，首先是土地增值稅減半徵收，其次是政府在一年內，推動兩次青年優惠利率購屋貸款，帶動購屋買氣；最後則是修法開放外資不限於自用，可以直接外國公司名義投資國內不動產，為房市價量推波助瀾。

時隔17年後再度爆發武漢肺炎，徐佳馨認為大環境今非昔比，目前處於低利時代，加上市場資金充沛，以及房價、稅制與資訊都較過去更加透明，若如當年因疫情爆發，而引起民眾恐慌拋售的可能性極低，整體來說並不容易牽動房價大起大落，但就買氣而言，短期內買盤勢必會有觀望收手的可能。

台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，原先預期今年選後利空出盡，將助攻春節看屋量，但武漢病毒窘況加上低溫寒流，一般民眾與返台台商恐多無心於此，預料確實將對走穩的房市有所打擊。

陳炳辰分析，台灣經歷SARS歷史經驗，賣房屋主對於這類傳染病控制會較具信心，不大可能重演房價暴跌，但在交易量表現上，因疫情導致看屋人潮減少，自然也會影響交易，第1季若疫情未能控制，整體買賣移轉棟數與去年同期相比，應呈現持平或略減，上半年回溫的買氣恐先暫停，下半年若疫情有解買氣則能回籠。

房價疫情買氣

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