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中國一天生產2000萬副口罩 為什麼還是買不到？

Global Mall春節連假強強滾 人潮成長3%、業績成長7%

2020-01-29 16:46經濟日報 記者陳書璿／即時報導

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，冠德(2520)旗下Global Mall表示，商場並未受到疫情影響，不過，因應新型冠狀病毒疫情持續中，Globall Mall全台七店早於春節連假前即開始宣導，進行員工自主管理，並設置檢驗站，上班同仁需測量體溫，同時每天定期進行手扶梯扶手、電梯間按鈕消毒，各出入口備有酒精消毒液提供使用，現更全面要求賣場同仁全程配戴口罩，全面加強防疫措施。

Global Mall全台7店春節人潮搶搶滾，今年春節連假，Global Mall祭出獨家福袋、燈籠海、福蛋機，以及多項回饋，包括聯名卡一路發滿額贈、天天刷GMpay點數4倍送、全台七店250場精彩應景活動，加上受到返鄉出遊人潮以及濕冷天氣影響，成功帶動人潮及業績成長，相較去年農曆春節同期人潮成長近3%，業績成長超過7%。

民眾不想人擠人塞車，加上天氣濕冷難到戶外走春，Global Mall新北中和表現亮眼的業種，主要在生活居家用品及餐飲，成長超過1成，尤其新北中和去年改裝超過60個櫃位，春節連假顯現改裝後效益，像是B2樓層打造的生活大街，如咖樂迪咖啡農場、MINISO，還有多家新北首家餐飲，如祥富水產沙茶火鍋超市二代店、燒肉LIKE、大心新泰式麵食、大戶屋等，滿足消費者到百貨商場嚐鮮，並趁機添購傢飾飾品、小家電、新鍋具等，此外還引進了多個複合式選物品牌，如niko and…、EWEAR.FAVVI等，滿足不同年齡層顧客。

而Global Mall板橋車站不僅位於多鐵共構，加上近期環狀線開放試乘，在返鄉出遊人潮帶動下，人潮成長超過15%、業績成長10%，其中尤以餐飲成長幅度最高，成長幅度高達15%，尤其像是近期新開幕的好滴咖啡、丰和日麗、一幻拉麵X胡同居酒屋等，都在一開店時間就吸引聚餐人潮排隊。

春節疫情餐飲

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