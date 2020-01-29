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獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

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全面防堵特殊傳染性肺炎 華航、長榮、星宇等航空小心應戰

2020-01-29 11:46經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

全面防堵特殊傳染性肺炎，國內的華航集團、長榮航集團及星宇航空全面謹慎小心應戰。華航目前已經宣布1月31日到2月10日止暫停兩岸來回航班約20班機，共取消40個航班；長榮、立榮已經宣布2月1日-2月-16日共取消116個兩岸來回班機，取消232個航班；目前長榮航、華航港、澳航班都正常營運；星宇則是1月30日起至3月28日止取消部分澳門航班。

華航集團武漢航班已經全面暫停外，另外已經宣布停到2月10日止，兩岸將停航40班,次，旅客可以前去官網查詢相關航班資訊，華航集團沒有澳門航線，目前香港航線則是全部正常營運；長榮航2月1日-2月-16日共取消116個兩岸來回班機，相關的減班資訊已在官網公布，至於港澳線目前全線正常營運，在國內線的部分，立榮航空自1月28日起，也將暫停提供毛毯的服務；星宇航空也已經宣布，1月30日到2月15日澳門航線航班由3班改為2班，2月16日開始到3月28日3班改為1班，其他航班正常營運。

華航、長榮航因應特殊傳染性肺炎疫情，全面調整往返兩岸及台港航線機上服務，即日起過境兩岸及香港抵台航班除正常班機消毒外，均額外加強客艙餐桌、扶手及艙頂行李箱櫃消毒作業，以維護旅客及機組人員健康；另外，採取嚴格防疫措施，1月28日起往返兩岸及港、澳航線，必要的服務用品如耳機、頭墊布、餐巾均採用一次性拋棄式之產品，毛巾、報章雜誌、桌布、酒菜單將取消提供；毛毯及枕頭則正常裝載但不主動提供，一旦經使用後就會立即清洗及消毒。

華航、長榮航也同步表示，在餐點的部分，往返兩岸及港澳的航，各艙等均改為一次性之冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消，免稅品則僅接受網路預購，以降低傳染風險。

長榮航華航航線星宇航空

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