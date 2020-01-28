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財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29經濟日報 經濟日報 黃靖文 邱力行 楊超丞/台北即時報導

鼠年想要財運旺旺來，大多數的人都選擇到到財神廟走走，除了走春拜廟以外，春節開工之後也可以到銀行走走，外界認為，銀行金庫是錢財萬貫，可以財氣聚集的好地方，銀行也都趁春節時候，發送發財水給民眾，讓大家都能沾沾財氣。

春節財運

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