財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

鼠年想要財運旺旺來，大多數的人都選擇到到財神廟走走，除了走春拜廟以外，春節開工之後也可以到銀行走走，外界認為，銀行金庫是錢財萬貫，可以財氣聚集的好地方，銀行也都趁春節時候，發送發財水給民眾，讓大家都能沾沾財氣。