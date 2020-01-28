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精打細算／旅遊族省錢祕技

2020-01-28 04:00經濟日報 洪明楓

準備在哪裡過年呢？這些年來，總是看到身邊好友過年期間都在不同的海外景點打卡，根據觀光局統計，2019年春節出國總人次高達146萬，較前一年成長了10%，國人春節出國的比例有逐年升高的趨勢，春節海外旅遊成為了新過年儀式。

今年的年假從除夕前一天就開始放，總共有七天，這麼長的時間當然會有很多人想出門放鬆好好玩樂。

根據Tripresso旅遊咖線上旅樂平台的統計，觀察到國人往年春節出團的熱門前五大地區，分別是：日本（關東）、南韓（釜山）、越南（河內、峴港）、中國（張家界）、菲律賓（長灘島）。

若對照國際訂房網站 booking.com公告2020年台灣旅客心目中的新興旅遊地區：菲律賓（愛妮島）、土耳其（格雷梅）、泰國（清萊）、日本（北九州市）、南韓（南濟州郡），不難發現，國人還是偏愛日、韓和東南亞地區。

理由無非是這些國家的景點熟悉程度，或是文化品質，都是比較符合台灣旅客認知，所以都是旅遊地點選擇上大受青睞的常勝軍。

一般出國旅遊時，通常會先在台灣換好外幣，至於到哪家銀行換，可先上網查匯率（研究「現金賣出匯率」哪家最划算）。

除了可以臨櫃辦理換匯外，許多銀行的提款機也有外幣提款服務，匯率還比較便宜。

當然，如果要再更精打細算，建議在匯率低時就進行線上換匯，等出國前再到ATM領鈔或臨櫃提領。

此外，如果想在假期間出國玩又搶到優惠，可運用兩個祕技：

第一、注意各旅行社的早鳥價格折扣，像是年節機票必須提早一年預定，或者在出國前半年開始搜尋。

第二、近年默默出現的旅行社清倉價格團，通常會有很驚人的優惠，雖然不一定是一開始最鍾意的行程，但也能挑選到玩得愉快又省到荷包的團旅。

（作者是旅遊咖線上旅遊平台創辦人）

匯率春節菲律賓

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