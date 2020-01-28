智慧經營／宏遠證券總經理林禎民 打造有溫度電子券商

宏遠證券總經理林禎民 記者高瑜君／攝影 分享 facebook 宏遠證券成立至今有將近一甲子，在時代浪潮的演進下，近年積極轉型朝數位發展。

虛實整合 推展FinTech

展望2020年，宏遠證券總經理林禎民指出，除了在各個專業業務上將持續進行，還加入熱忱服務，致力將宏遠證券打造成一個有溫度的電子券商。

回顧2019年宏遠證券，較2018年轉虧為盈，可說是繳出不錯的成績單，2019年全年稅前淨利1.46億元，稅後淨利1.47億元，每股純益（EPS）0.42元，今年將持續精進且穩定做好各項業務發展。

宏遠是國內券商較早一批推出網路下單平台的券商，而現今台灣資本市場上電子交易比重日益提高，至今達六至七成以上，著眼於此，宏遠近年在FinTech領域業務大力推展，強化電子網路平台與實體分公司的互補性。

宏遠證券推出「宏遠證券--線上開戶」App、自行開發證券期貨的下單軟體「宏遠證券-宏利旺」App、另與高雄科技大學財金大數據中心共同合作開發的「輿情大師」App提供智慧輿情分析及智能量化選股、以及綁定LINE帳務提供即時新聞與成交通知服務、Facebook與Instagram粉絲專業等等。

轉型升級 拚一條龍服務

林禎民認為，隨著金融產業已經完全進入數位化新世代的趨勢，未來隨著全行科技金融應用範疇的擴大，宏遠可望提供顧客更為安全且便利的創新服務，將持續升級、納入新應用、推出新App等，打造全方位的金融服務。

在金融領域不斷精益求精、創新突破，向來將最好的金融服務帶給客戶，讓客戶也能感受到宏遠以客為尊的企業核心文化精神，而人是溫度來源的最重要位置， 透過主動關心客戶，成為有溫度的專業電子券商。

不僅在外部，林禎民指出，對內宏遠證券也是實現DNA電子化的券商。

自2005年新團隊進入公司，開始打造無紙化環境，不僅為方便管理，更有效率、也將資料庫建構完整，不論是線上會議、簽呈、請款傳票等，皆導入數位化，近年可說是水到渠成。

近來宏遠證券的重點在於交易樣態的分析，以防洗錢為出發點，而這需要有強而有力的資料庫系統並且更新業務後台系統，宏遠持續優化自動化系統，從內部開始做好風控。

專注本業 擴大經紀規模

由於沒有金控背景，林禎民坦言，這是優點，也是缺點，少了背後的支持，但相對也可以更專注在證券本業；宏遠也擁有完整的綜合券商產業鏈，部門間也相互支援，同仁不必接受交叉行銷，可以提供最專注的服務給客戶。

在法人市場，宏遠證券力求逐步成長，主軸聚焦在資本市場上的一條龍服務；對於目前火熱話題台商回流，林禎民說這將是火車頭，衍生服務機會，也將因應各自不同的客戶，提供準備以及運作，樂觀看待後續發展，創造經紀業務規模擴大，並對整體營運帶來正面的挹注。

今年的台灣證券市場在交易制度將有重大變革，首先是即將在3月23日上路的逐筆交易，再來是盤中零股交易，轉化過程需要有充分宣導教育，而宏遠也將機房搬遷、線路頻寬也於前年升級完畢，已做好準備。

隨著擬真平台的運作，投資人也愈來愈適應交易方式，且隨市場愈來愈成熟，交易頻率也有助於台灣與國際接軌，而宏遠在過去期間，也持續舉行公開講座，希望透過對投資人的教育訓練，協助投資人了解新的交易方式。