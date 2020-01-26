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看好中東醫療器材市場 明基三豐參加杜拜國際醫療展

2020-01-26 15:24聯合報 記者鄒秀明／即時報導

2020杜拜國際醫療展（Arab Health）明起開展，看準快速成長的中東醫療器材市場，明基三豐將偕子公司怡安醫療器材與明基口腔於1月27日至1月30日參展，將展出iQOR智慧手術室整合方案、手術檯、手術燈、可攜式超音波、醫療顯示器、醫用耗材、牙科耗材等多項產品，適合精準藥物投放的超迷你中性壓免針接頭更將首度亮相。

杜拜國際醫療展（Arab Health）為中東與北非地區最大最具指標性的醫療展，展覽規模逐年擴大，預計今年將吸引來自60多國逾4,250家參展商參與盛會，參觀人數達55,000人次以上。參展除能耕耘中東市場機會外，更可藉此鎖定南非和埃及等非洲版圖的南、北兩端，打開進入非洲市場的敲門磚。

根據Colliers International Healthcare Analysis報告指出，阿拉伯聯合大公國(UAE)的醫療保健支出在2011年至2019年之間的年均複合增長率（CAGR）為8.8％，有望在2025年達到24億美元，2030年達到36億美元。而沙烏地阿拉伯的市場的增長更為顯著，同期年均複合增長率為12％，醫療保健支出預計到2030年將超過1600億美元。

明基三豐總經理管新寶表示，阿拉伯聯合大公國杜拜的地理位置優越，位於中東地區的重要樞紐，此區域是醫療產業快速成長的新興市場，此展覽來訪客戶除鄰近的中東、非洲、印度等國家外，亦有部分歐洲及美洲客戶來訪，近年明基三豐積極拓展此區域內的市占率與品牌知名度，與通路商簽訂經銷合作，並積極推廣醫療耗材、口腔醫材、醫療設備等多元產品線。

怡安醫療器材這次將首度展示超迷你且精密的中性壓免針接頭，體積袖珍不只能符合更少藥液殘留量的需求，對各科使用精準藥物劑量的患者來說，能達到精密藥效，促進痊癒的功能。目前怡安在免針輸液類產品已經穩站台灣市場第一，除了展示超迷你的中性壓免針接頭之外，也推出新款高規格的高耐壓免針接頭，以及一體式設計的喉頭罩氣管插管，氣囊平順光滑，內含雙肋可防止會厭阻塞，希望將各式特色醫療耗材推廣到海外市場。

此次展會亦將展示明基口腔醫材新品-超輕量人體工學口鏡與探針組。此口鏡與探針組標榜質輕、可高溫消毒，握柄並提供量測尺規及符合人體工學等貼心設計。相較牙醫師慣用的同類型金屬牙材重量僅約四分之一，可減少執業時手部的疲勞，提供牙醫師更好的器械選擇。

明基三豐超音波產品。明基三豐提供
明基三豐超音波產品。明基三豐提供
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明基中東

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