不只有年貨 迪化街文創小店、咖啡廳都吸睛

農曆新年到年貨大街採買年貨，是所有台灣人共同的記憶，尤其北台灣最有名的就屬迪化街，但滿滿人潮讓許多人錯過這條街的美景，除了有牽紅線聞名的霞海城隍廟，近期文創小店一個個進駐，讓迪化大街成為傳統與新創交織的街道，跟著經濟日報的鏡頭，一起感受不一樣的迪化年貨大街。