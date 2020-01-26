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染病台商至少接觸80人！沒戴口罩進舞廳 金芭黎全面消毒

回娘家路艱難！車多下雨擦撞多 中部國道塞車嚴重

不只有年貨 迪化街文創小店、咖啡廳都吸睛

2020-01-26 10:28經濟日報 經濟日報 黃靖文 邱力行/台北即時報導

農曆新年到年貨大街採買年貨，是所有台灣人共同的記憶，尤其北台灣最有名的就屬迪化街，但滿滿人潮讓許多人錯過這條街的美景，除了有牽紅線聞名的霞海城隍廟，近期文創小店一個個進駐，讓迪化大街成為傳統與新創交織的街道，跟著經濟日報的鏡頭，一起感受不一樣的迪化年貨大街。

年貨大街霞海城隍廟迪化街

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