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過年這廟最神！添香油不用帶錢、6國語言為你解籤

年前曾赴陸…澎湖傳疑似武漢肺炎病例 4人負壓病房隔離

宣導防疫 台灣中油：可多利用加油站勤洗手

2020-01-26 07:41聯合報 記者鄒秀明／即時報導

春節期間不少民眾返鄉、出外旅遊，台灣中油表示，多數加油站皆正常營業，各加油站公廁及營業室皆備妥乾式洗手液或洗手乳，歡迎民眾多多利用，台灣中油並透過各加油站宣導大陸武漢肺炎注意事項，呼籲做好個人衛生防護，多洗手保健康。

避免大陸武漢肺炎疫情擴散，台灣中油各加油站在春節前後，透過電子看板或布條提醒民眾「咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手、不適速就醫」，宣導武漢肺炎應注意事項，做好個人衛生防護，避免感染。

台灣中油表示，全台各加油站公廁及營業室，都備妥乾式洗手液或洗手乳供民眾使用，呼籲民眾一起全力做好國內防疫工作，確保國人健康。

台灣中油表示，多數加油站皆正常營業，各加油站公廁及營業室皆備妥乾式洗手液或洗手乳...
台灣中油表示，多數加油站皆正常營業，各加油站公廁及營業室皆備妥乾式洗手液或洗手乳。圖／台灣中油提供
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台灣中油並透過各加油站宣導大陸武漢肺炎注意事項。圖／台灣中油提供
台灣中油並透過各加油站宣導大陸武漢肺炎注意事項。圖／台灣中油提供
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台灣中油並透過各加油站宣導大陸武漢肺炎注意事項。圖／台灣中油提供
台灣中油並透過各加油站宣導大陸武漢肺炎注意事項。圖／台灣中油提供
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加油站中油

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