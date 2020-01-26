宣導防疫 台灣中油：可多利用加油站勤洗手

春節期間不少民眾返鄉、出外旅遊，台灣中油表示，多數加油站皆正常營業，各加油站公廁及營業室皆備妥乾式洗手液或洗手乳，歡迎民眾多多利用，台灣中油並透過各加油站宣導大陸武漢肺炎注意事項，呼籲做好個人衛生防護，多洗手保健康。

避免大陸武漢肺炎疫情擴散，台灣中油各加油站在春節前後，透過電子看板或布條提醒民眾「咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手、不適速就醫」，宣導武漢肺炎應注意事項，做好個人衛生防護，避免感染。