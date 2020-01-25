推動新創國際鏈結 貿協將前進全球20大新創生態城市

為推動台灣新創海外國際鏈結，外貿協會今年將率領台灣新創業者，前進歐洲最大消費電子展新創區IFA-NEXT及前進東京、大阪辦理「日本Meet the CVC新創發表會」。並辦理「Meet the Enterprise」，積極為新創覓商機及合作機會。

2019年出爐的全球新創生態城市報告Startup Genome，評選出全球前20大新創生態城市，並區分為領袖級、主要樞紐及挑戰者新創生態城市。其中美國有9個城市（矽谷、洛杉磯、紐約等）進榜、歐洲5個（倫敦、柏林、阿姆斯特丹、巴黎等），其次是亞洲4個城市（北京、東京、特拉維夫、新加坡）。

針對這些新創生態系發展具優勢城市，貿協搭建台灣新創海外國際鏈結，2020年將城市所在地貿協駐外單位（台貿中心）定位為「創新中心」(Innovation Hub)，開發當地案源、挖掘國際合作機會。規畫由外館調查製造、醫療、AIOT等領域企業創投或集團需求，透過國際專業展平台，邀請來台，規畫Meet the Enterprise活動，廣邀各領域新創報名。

貿協表示，在各產業別自報名的新創團隊中，將篩選出符合企業需求者共10家，由10家新創Pitch to

the Enterprise，獲選前3名新創團隊將提供參加台北國際專業展優惠。另外，由貿協63個海外駐點（台貿中心）開發國際創投投資案源、國際大企業創新轉型需求，辦理創投、企業與新創媒合，開發各地商機。

此外，貿協將協助A輪後成熟新創媒合企業及投資人，包含組國家隊參加國際新創活動，如歐洲最大消費電子展新創區IFA NEXT。針對企業投資人占新創投資65%的日本市場，規畫「日本Meet the CVC新創發表會」前進東京、大阪，並於活動舉辦前協助新創團隊了解日本企業家投資與發展需求，以促成實質合作。