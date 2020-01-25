親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
星宇正式起飛
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武漢肺炎確診台商跑舞廳 高市追蹤80餘人

台裔美軍女中校回台尋根 有段父不詳坎坷童年時光

推動新創國際鏈結 貿協將前進全球20大新創生態城市

2020-01-25 18:39聯合報 記者鄒秀明／即時報導

為推動台灣新創海外國際鏈結，外貿協會今年將率領台灣新創業者，前進歐洲最大消費電子展新創區IFA-NEXT及前進東京、大阪辦理「日本Meet the CVC新創發表會」。並辦理「Meet the Enterprise」，積極為新創覓商機及合作機會。

2019年出爐的全球新創生態城市報告Startup Genome，評選出全球前20大新創生態城市，並區分為領袖級、主要樞紐及挑戰者新創生態城市。其中美國有9個城市（矽谷、洛杉磯、紐約等）進榜、歐洲5個（倫敦、柏林、阿姆斯特丹、巴黎等），其次是亞洲4個城市（北京、東京、特拉維夫、新加坡）。

針對這些新創生態系發展具優勢城市，貿協搭建台灣新創海外國際鏈結，2020年將城市所在地貿協駐外單位（台貿中心）定位為「創新中心」(Innovation Hub)，開發當地案源、挖掘國際合作機會。規畫由外館調查製造、醫療、AIOT等領域企業創投或集團需求，透過國際專業展平台，邀請來台，規畫Meet the Enterprise活動，廣邀各領域新創報名。

貿協表示，在各產業別自報名的新創團隊中，將篩選出符合企業需求者共10家，由10家新創Pitch to

the Enterprise，獲選前3名新創團隊將提供參加台北國際專業展優惠。另外，由貿協63個海外駐點（台貿中心）開發國際創投投資案源、國際大企業創新轉型需求，辦理創投、企業與新創媒合，開發各地商機。

此外，貿協將協助A輪後成熟新創媒合企業及投資人，包含組國家隊參加國際新創活動，如歐洲最大消費電子展新創區IFA NEXT。針對企業投資人占新創投資65%的日本市場，規畫「日本Meet the CVC新創發表會」前進東京、大阪，並於活動舉辦前協助新創團隊了解日本企業家投資與發展需求，以促成實質合作。

創投生態

延伸閱讀

爭取中東商機 貿協瞄準沙國2030願景及土國...

貿協秘書長葉明水率日語培訓班赴日 扮兩國企業...

扮台日企業橋樑 貿協秘書長葉明水率國企班赴日...

川普稱美中貿協能讓美農民發大財 專家點出實情...

相關新聞

楊應超上賭城秘訣 要懂金錢管理贏了就跑

2020-01-25 10:41

年初一搭空機衝業績 首席分析師這樣拚出來的…

2020-01-25 08:00

爭取中東商機 貿協瞄準沙國2030願景及土國口紅利

2020-01-24 19:23

國人海外旅遊最怕班機延誤 投保不便險先釐清理賠範圍

2020-01-24 08:14

汽車超業／Lexus許捷 團隊戰術創佳績

2020-01-24 01:31

汽車超業／順益謝志忠 客戶需求擺第一

2020-01-24 01:30

銷售高手 蕭兆君抓住「候鳥」顧客

2020-01-24 01:23

OK便利商店全台近500間門市 啟動foodpanda外送服務

2020-01-23 16:55

熱門文章

楊應超上賭城秘訣 要懂金錢管理贏了就跑

2020-01-25 10:41

年初一搭空機衝業績 首席分析師這樣拚出來的…

2020-01-25 08:00

壓歲錢也能養出第一桶金 年後開設兒童帳戶教育理財

2020-01-24 19:55

靠尾牙跟彩券發大財？年節冷知識 課不課稅看過來

2020-01-25 10:19

行動支付用戶達六成 「熟齡族」使用熱度大竄升

2020-01-25 11:39

「定期定額買股」費用最節省 小資族存股理財累積財富

2020-01-25 17:09

春節詐騙高峰期 掃碼、惡意連結新手法獲取帳戶、密碼

2020-01-25 17:32

推動新創國際鏈結 貿協將前進全球20大新創生態城市

2020-01-25 18:39

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top