爭取中東商機 貿協瞄準沙國2030願景及土國口紅利 貿協

外貿協會耕耘南向國家有成，正將觸角伸向中東，瞄準沙烏地2030願景及土耳其人口紅利，爭取中東二大國商機。貿協表示，中東地區商機豐富，進口需求強勁，已將加強拓銷中東市場列為重點業務，2020年拓銷活動就達20項之多，並將舉辦「亞西商機日」擴大邀請買主來臺採購，

沙烏地阿拉伯為世界最大石油出口國，為減少對石油依賴，沙烏地政府於2016年4月提出「願景2030 (Saudi Vision 2030)」，計畫藉由經濟多元化發展增加非石油收入，發展完整的上中下游產業。對我國業者而言，未來可瞄準沙烏地阿拉伯強化製造業及引進智慧產業政策甚至農業所帶來的商機。

貿協董事長黃志芳去年12月1日率團敲門，拜訪阿布杜拉國王科技大學(KAUST)、有沙國巴菲特之稱的瓦利德親王、大型企業Al Salem Johnson Controls、沙國吉達商工會，並與麥加商工總會簽署合作備忘錄等，這些受訪單位都表示，久聞台灣在資通訊及智慧城市、智慧交通、智慧醫療等產業優勢，希望深化與台灣交流及合作。

土耳其則是少數在中東地區擁有工業的國家，為全球第17大經濟體，加上擁有8,281萬人口紅利，該國不僅在中東最具商機潛力，也是我國在中東地區的最大出口市場，其中紡織品、汽車零配件、資通訊及消費性產品需求強勁。

土耳其希望在2023年建國百年時，出口貿易目標達5,000億美元，成為世界前10大經濟體，因此加強發展工業，除成衣工業外，汽車工業年產量已破百萬，目前是歐洲第5大生產國，世界則排名第14，汽車零配件製造商則超過700家，與我國產業極具互補性。

貿協表示，去年11月12日於伊斯坦堡舉辦「土耳其台灣周」，以台灣優勢產業為主題，舉辦智慧機械、智慧醫療、綠能、清真產業四大產業一對一貿易洽談會及產業論壇，透過台灣科技發展及完整供應鏈優勢，提供土耳其業者各項產業智慧解決方案。