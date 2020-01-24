親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
星宇正式起飛
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武漢肺炎蔓延／台旅遊團禁赴陸 退費原則看這裡

旅宿業者坦言最怕這件事 直呼「武漢肺炎比金融風暴可怕」

爭取中東商機 貿協瞄準沙國2030願景及土國口紅利 貿協

2020-01-24 19:23聯合報 記者鄒秀明／即時報導

外貿協會耕耘南向國家有成，正將觸角伸向中東，瞄準沙烏地2030願景及土耳其人口紅利，爭取中東二大國商機。貿協表示，中東地區商機豐富，進口需求強勁，已將加強拓銷中東市場列為重點業務，2020年拓銷活動就達20項之多，並將舉辦「亞西商機日」擴大邀請買主來臺採購，

沙烏地阿拉伯為世界最大石油出口國，為減少對石油依賴，沙烏地政府於2016年4月提出「願景2030 (Saudi Vision 2030)」，計畫藉由經濟多元化發展增加非石油收入，發展完整的上中下游產業。對我國業者而言，未來可瞄準沙烏地阿拉伯強化製造業及引進智慧產業政策甚至農業所帶來的商機。

貿協董事長黃志芳去年12月1日率團敲門，拜訪阿布杜拉國王科技大學(KAUST)、有沙國巴菲特之稱的瓦利德親王、大型企業Al Salem Johnson Controls、沙國吉達商工會，並與麥加商工總會簽署合作備忘錄等，這些受訪單位都表示，久聞台灣在資通訊及智慧城市、智慧交通、智慧醫療等產業優勢，希望深化與台灣交流及合作。

土耳其則是少數在中東地區擁有工業的國家，為全球第17大經濟體，加上擁有8,281萬人口紅利，該國不僅在中東最具商機潛力，也是我國在中東地區的最大出口市場，其中紡織品、汽車零配件、資通訊及消費性產品需求強勁。

土耳其希望在2023年建國百年時，出口貿易目標達5,000億美元，成為世界前10大經濟體，因此加強發展工業，除成衣工業外，汽車工業年產量已破百萬，目前是歐洲第5大生產國，世界則排名第14，汽車零配件製造商則超過700家，與我國產業極具互補性。

貿協表示，去年11月12日於伊斯坦堡舉辦「土耳其台灣周」，以台灣優勢產業為主題，舉辦智慧機械、智慧醫療、綠能、清真產業四大產業一對一貿易洽談會及產業論壇，透過台灣科技發展及完整供應鏈優勢，提供土耳其業者各項產業智慧解決方案。

鑒於中東新興市場成長潛能高，但部分國家政治因素複雜、拓銷活動風險高，為能更有彈性協助我廠商拓展該等市場，貿協將規劃「小型機動拓銷團」，報名廠商家數達3家即可成團，並由貿協駐外單位為廠商辦理一對一洽談，協助我商開發市場商機。

外貿協會董事長黃志芳於2019年12月率領台灣業者拜訪沙烏地阿布杜拉國王科技大學...
外貿協會董事長黃志芳於2019年12月率領台灣業者拜訪沙烏地阿布杜拉國王科技大學。貿協提供
分享

中東土耳其石油

延伸閱讀

土耳其：從中國抵達旅客 機場強制篩檢

被爆駭入華郵老闆貝佐斯手機 沙國否認

因哈紹吉反目 貝佐斯手機被駭 直指沙國王儲

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

相關新聞

銷售高手 蕭兆君抓住「候鳥」顧客

2020-01-24 01:23

國人海外旅遊最怕班機延誤 投保不便險先釐清理賠範圍

2020-01-24 08:14

汽車超業／Lexus許捷 團隊戰術創佳績

2020-01-24 01:31

汽車超業／順益謝志忠 客戶需求擺第一

2020-01-24 01:30

OK便利商店全台近500間門市 啟動foodpanda外送服務

2020-01-23 16:55

口罩供不應求 口罩大廠停休春節緊急加班供貨

2020-01-23 03:59

永慶房屋尾牙宴 慶豐收

2020-01-23 00:09

永慶房屋穩健拓點 今年將展店30家

2020-01-23 00:08

武漢肺炎效應 口罩廠爆單

2020-01-22 23:27

連鎖效應／人×人…連鎖業競爭力關鍵

2020-01-22 23:24

數位行銷／滿足顧客體驗 打造流量池

2020-01-22 23:24

業務最前線／一天進步1％ 邁向成功路

2020-01-22 23:24

瞄準首購市場 科達攜手海悅今年新莊推兩建案

2020-01-22 20:20

星宇航空23日首航 將KKBOX和YouTube帶上機

2020-01-22 19:16

長榮22日晚18時起 各航線空勤組員全面配戴口罩

2020-01-22 19:16

星宇首航登機封「K董親簽」曝光 網羨：無價之寶

2020-01-22 15:57

春運百萬人潮 超商雙雄搶紅包財

2020-01-22 14:12

年前罷工、搞訂閱 平台大師破解外送戰盲點

2020-01-22 13:28

蘭城晶英親子客飆9成 員工蒐越多客訴績效越好

2020-01-22 13:27

康舒科技投25億建總部新大樓 成淡海新市鎮鬆綁第一例

2020-01-22 13:20

鼎泰豐2月1日開春徵才150人 北市府中庭現場直接面試

2020-01-22 13:05

酷航春節優惠不打烊 促銷單程含稅1,688元起

2020-01-22 12:58

桃園捷運徵才農曆年後登場 高薪上看76K

2020-01-22 11:09

台塑集團兩路拚突圍 與世界一流公司競爭

2020-01-22 00:46

台塑集團培訓員工 深化AI觀念

2020-01-22 00:45

昇恒昌免稅店 添精品新星

2020-01-22 00:45

憲生說法／金錢獎勵 恐成雙面刃

2020-01-21 22:49

失智照護／陪伴是失智症最好的照顧

2020-01-21 22:49

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

2020-01-20 16:11

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

遭指拖欠上億工程款 大買家公司澄清不實指控

2020-01-21 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

星宇首航澳門太夯！乘客高規格體驗 唯有一事扣分

2020-01-24 08:43

華為5G手機出貨 將贏蘋果

2020-01-23 23:39

星宇開航 拚當全球前段班

2020-01-23 23:33

七大熱門工作 含金量高

2020-01-24 02:48

電子化支付普及率提升 中央造幣廠受災「生意」受重創

2020-01-24 13:53

開卷迎好年／群創總經理楊柱祥 雙軌轉型走出創新路

2020-01-24 02:34

粉絲搶合照 K董笑稱該當網紅

2020-01-23 23:18

開卷迎好年／聯發科蔡明介 向將軍學領導

2020-01-24 02:24

2字頭鈔票沒人用 央行統計1千元鈔票市占率近6成

2020-01-24 13:32

春節使用ATM留意五件事 財金公司：除夕避開尖峰時刻

2020-01-24 08:25

附卡消費交易金額 須通知正卡持有人

2020-01-23 23:51

銷售高手 蕭兆君抓住「候鳥」顧客

2020-01-24 01:23

春節金融機構ATM運作不休息 金管會全台實地抽測

2020-01-24 12:41

國人海外旅遊最怕班機延誤 投保不便險先釐清理賠範圍

2020-01-24 08:14

開卷迎好年／鴻海集團創辦人郭台銘 開國家發展關鍵處方

2020-01-24 02:26

轉職潮 意外險須告知保險公司

2020-01-24 00:27

汽車超業／Lexus許捷 團隊戰術創佳績

2020-01-24 01:31

拿到年終「先理人再理財」 三大族群保險順序大不同

2020-01-24 11:00

過年親友聚會注意 酒駕每次強制車險保費增3600元

2020-01-24 09:01

台灣一般政府負債連6年改善 陸連5年惡化

2020-01-23 21:55

開卷迎好年／松果購物總經理吳佩雯 打造數位腦袋有撇步

2020-01-24 02:34

開卷迎好年／億光董事長葉寅夫 讀台灣史找奮鬥動力

2020-01-24 02:33

財經觀點／AI浪潮 醫療照護產業轉型契機

2020-01-24 00:06

開卷迎好年／和碩董事長童子賢 奇萊前書徜徉山水間

2020-01-24 02:28

開卷迎好年／台達集團創辦人鄭崇華 文明台灣找回品德力

2020-01-24 02:30

汽車超業／順益謝志忠 客戶需求擺第一

2020-01-24 01:30

因應國際市場波動 期貨市場春節休市期調高保證金10%

2020-01-24 09:27

附卡刷逾5千元須通知正卡人 新制即起上路

2020-01-24 00:22

出海人過年 台籍船長自掏腰包發美元紅包

2020-01-24 16:51

爭取中東商機 貿協瞄準沙國2030願景及土國口紅利 貿協

2020-01-24 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top