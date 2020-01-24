子女宫對沖田宅宮 蔡上機：2020房市兩產品不妙

今年房市持續復甦嗎? 易經風水命理老師蔡上機表示，2020國運主管房地產宮位「田宅宮」沒有主星，加上主管民眾的子女宮，對沖田宅宮，代表民眾不買單，預料2020房市成交量增加，但價格欲振乏力，蛋黃區物件或豪宅恐出現滯銷或價跌。

蔡上機近期出版「蔡上機2020招財開運天書」，並對2020鼠年房地產運勢進行分析。

蔡上機表示，台灣房地產運勢在2016年急轉直下，主宰房地產的田宅宮走到亥，亥乃十二地支之末，為飄蓬之客，房地產進入寒冬。2017年田宅宮走到子宮，逢七殺，仍然不好。2018年田宅宮是沒有主星的空宮，持續不佳。

2019房地產運勢好轉，田宅宮的星座分別為廉貞、天魁、文曲化科，房地產能量明顯提升。

進入2020年，「田宅宮」又沒主星，逢「右弼、陰空、官符」等星宿坐守，加上主管民眾的子女宮的化忌星自守本宮，同時對沖田宅宮，代表民眾對房地產有疑慮不買單，房市將進入盤整。

蔡上機表示，就運勢來看，2020年的房地產交易違約問題，或是房屋貸款遲繳、無能力償還、呆帳，或被銀拍或法拍，不良資產債權等，都可能會增加，並拖累房地產景氣。

其中，一線城市蛋黃區如台北市大安、信義等區高價物件，或高單價豪宅，不被有購屋能力的買方看好，投資客也不太敢碰，同時也可能反被投資客清倉，恐乏人問津，造成買賣市場滯銷，除非削價求售，否則恐需繼續再苦熬一年。

雖然一線城市蛋黃區物件或豪宅市場，可能出現滯銷或價跌，但一般小資族群的購屋需求仍在，房市將呈兩樣情，低價位房屋市場，或蛋白區市場，或低價位縣市的房屋，反倒活潑。