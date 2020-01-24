國人海外旅遊最怕班機延誤 投保不便險先釐清理賠範圍

春節假期來臨，不少民眾計畫與家人或朋友相偕出國旅遊。根據調查，過去一年有71% 台灣民眾前往海外旅遊，國人出國旅遊比重高居亞太地區第四名，近年民眾對旅行不便險的投保意識增高，產險業者觀察，需求最高的險種為班機延誤，其次為行李延誤或遺失。

像是近期發生遠東航空停止營業所導致班機延誤或取消狀況，也能從旅行不便險獲得補償，若旅程中已投保旅行不便險的被保險人，均可依相關條款規定，獲得一定金額的班機延誤或取消補償金。

不過，台灣人壽保險公司旗下台壽保產物保險公司（簡稱「台壽保產險」）指出，在向產險公司申請理賠前，一定要先釐清投保險種理賠範圍及條件，例如旅行不便險中的班機延誤保險，就需要先確認班機延誤時，是否有附帶條件，包括是否需出海關或是否需向航空公司報到才可申請理賠。

以台壽保產險為例，只要保險期間內，因班機延誤達4小時以上即可申請理賠，無需出海關或向航空公司報到，但須提醒民眾，如果遇到發布中央氣象局陸上颱風警報後，自台灣出發的航班在報到前已經公布確定取消或延誤，均不在產險公司的理賠範圍內。

另外，若因天候狀況而被迫改降到香港或日本，台壽保產險對保戶因颱風、下雪或機械故障等因素，導致班機改降到其他國家機場時，也有提供班機改降補償金。以台壽保產險網路投保為例，分別為保戶規劃班機延誤達4小時6,000元的班機延誤慰問金及班機改降6,000元的班機改降補償金。

台壽保產險強調，民眾投保後不限任何產品，一旦發生理賠需求，均可至官網利用理賠專區內的「線上備案」服務，進行線上備案，保戶僅須保留機票或登機證、相關消費單據，待理賠人員接獲備案後，將主動聯繫保戶並協助申請保險理賠給付，讓旅遊損失獲得保障。