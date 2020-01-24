銷售高手 蕭兆君抓住「候鳥」顧客

雅詩蘭黛（Estée Lauder）板橋大遠百櫃長蕭兆君身為全台雅詩蘭黛專櫃前十名的「櫃長」，自己也是超級銷售員。之前曾擔任過空服員的她，銷售化妝品時，對客人更懂得察言觀色，不但能讓一年只買一次的客人每年必回購，更讓「對臉部不在意」客人也能掏錢買化妝品，關鍵就是「客製化服務」，絕不推銷顧客不需要的產品，以及經營顧客關係。 蕭兆君銷售心法 圖／經濟日報提供 分享 facebook

位於板橋大遠百的雅詩蘭黛，不但是板橋大遠百坪效王，去年更是首次單櫃破億元，對於必須多年「養」客的化妝品專櫃來說，在短短不到十年就能業績破億元，櫃長本身功不可沒。

蕭兆君在2002年進入雅詩蘭黛。她說，先前曾是空服員，後來轉行來到化妝品產業，一開始對彩妝和保養概念完全不了解，對銷售更是一無所知。

蕭兆君回憶，人生中的銷售並不算成功，因為她定義的成功，是讓客人帶走她原本靠櫃後沒預設要買的商品。

「我記得我幫一位顧客，結束完整保養到彩妝服務流程，自己心裡以為為顧客做足服務，但當下顧客只有成交一瓶她原本就想買的化妝水，當下的我非常挫折，但也讓我思考為什麼顧客不買單，從失敗中找問題點。」蕭兆君反思，當下只想把所有好的產品都介紹給客人，卻忽略了客人真正的需求。

她慢慢學習到，必須換個角度站在顧客端思考，聆聽顧客的需求，不強迫推銷顧客不需要的產品，顧客也漸漸會開始信任自己，下次有保養需求時，顧客回購的機率更高。

她也提到，第一次來靠櫃的客人，她都會了解客人對自身肌膚的評價，有時候也會遇到「對臉部問題不在意」的客人，「我會採取引導的方式，因為客人可能平常不太觀察自己，我告訴客人，如果使用保養品可以讓臉提亮或是減少雀斑，反而這樣的客人成交率會比較高。」

專櫃設在百貨公司，蕭兆君遇到不少「候鳥型」的客人，「因雅詩蘭黛會員每個月都能免費修眉，客人可能一年要修12次眉毛，每個月都會出現，但一年只買周年慶那麼一次」蕭兆君說，這樣的客人需要培養一年時間，所以維持良好關係，協助推薦她這一年所需的產品，這樣「候鳥型」的客人每年都一定會回購，也是另類的忠實客戶。