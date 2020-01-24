汽車超業／順益謝志忠 客戶需求擺第一

謝志忠銷售心法 圖／經濟日報提供 分享 facebook 16年前退伍時還不知道要做什麼，有人介紹就進了順益汽車。剛入行先從背車型、車價、協助送車開始，先學服務、跟著前輩學怎麼跟客戶應對，熟了一些後才帶看車子，幫客人想著要注意的事項，當了九年的業務後進入管理職。許多當時同期進來的同事早已離職，但謝志忠發現，這個工作只要能突破前一年的辛苦，累積了足夠的人脈之後，大部分的人都不會離職，因為這是一個有努力就能有收穫的工作。

謝志忠進了順益之後學得最多的是要幫客戶設想，因為中華三菱有商用車也有乘用車，像是試乘時就要問客戶車庫有沒有停不下去的問題，或者是像現在很多客戶買來露營，他會建議客戶先把露營的用品放上去看看，或者是商務用途的Zinger要看夠不夠載，以及因為要載的東西多，是不是要裝設隔板防滑或是耐撞的墊子等等，永遠先幫客戶想是一定要的。

不過賣車這件事，第一年沒有人脈一定是很辛苦的，剛進來的時候公司提供前十年的客戶資料，讓菜鳥一一打電話去拜訪，大致算起來1,000筆資料中，有500筆是可以在電話裡聊一下的，有200筆有回廠保養，成交的台數也有超過一成，看起來成果還不錯，但時間拉的很長，一直到五年後都還有客戶因為最初的電話訪談而買車。

謝志忠說，這樣的電話訪談雖然辛苦但也很有成果。有的客戶已經有兩台Lancer，至今都還沒有再買車，卻一直介紹人來買，還成交不少台，他也持續提供服務幫客戶開車回來保養、驗車和保險等等，就算不買車也維持很不錯的關係。

這樣的態度到第二年之後開始展現效果，開始有客群出來，當時一個月大約可以賣五台車，公司的各種目標也都可以順利達成，一直到2008年之後金融海嘯銷售受到影響。但即使如此，他還是堅持原本的工作、包括後來馬自達的馬三推出，納智捷加入市場，有不少人跳槽，也有人來挖他，他還是沒有離開這家公司。