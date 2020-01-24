汽車超業／Lexus許捷 團隊戰術創佳績

許捷銷售心法 圖／經濟日報提供 分享 facebook 年紀輕輕的許捷在進入Lexus之後，年販超過60台Lexus車款，第三年前十月就達到87台，因為銷售成績突出，短短三年就當上副所長，五年當上所長，讓他更自豪的是因為群體的力量讓營業所的銷售在北都排名第一。

許捷表示，一開始並不容易，因為他一直在跟客戶介紹產品，因為抓不到合適的時間問客戶要不要買車，有時介紹了二個小時，客戶說以後有機會再買，也讓他感到很沮喪。

讓人看了就舒服的外表是許捷的優勢，但要成交卻並不容易。針對這個問題，許捷很認真地做了研究。因為Lexus的客群是比較保守的，而且在上門看車之前也多半都做了功課，所以可以把產品介紹的時間縮短一點。

因為許捷到職後不久就是台北車展，因為人潮多，許捷在展場可以不斷地練習，雖然成交率很低，但可以不斷地摸索，終於獲得突破。於是前兩年都有超過60台的成績，在北都排名前十名，第三年更有了破百台的實力。

在銷售實力大增的時候卻轉任管理職，看起來收入少了，但可以學不同的東西，而且可以和興趣結合，這又讓他充滿了興趣。

從2013年入行，2018年擔任內湖所所長，一年都有超過1,000台的銷售，前年的12月大約是100台，去年大增到160台，內湖所成為北都各據點的銷售冠軍。

許捷說，Lexus的優勢是品牌夠強，只要服務能夠滿足對方，讓客戶信任，就不用太擔心。因為同事互相支援，也讓客戶覺得服務不用擔心。當業務賣車交時很開心，但擔任所長和別人一起完成目標，則是不同的開心。

回頭看看自己的摸索過程，對產品一定要有足夠的了解，但不能只專注在產品介紹，在介紹過程也了解客戶喜歡什麼樣的車款，什麼樣的顏色以及誘因。

許捷說，有時得寸進尺是必要的，當客戶釋出資訊時，要更積極的跟進了解，是為什麼要換車，或是什麼時候要換車，只是在得寸進尺的同時，更要留意態度，不能讓客戶反感，雖然沒有公式可以確知什麼時候是最好的時刻，但努力是一定要的。