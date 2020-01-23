星宇航空今開航三點齊發 同步公布第4個航點是...

備受矚目的星宇航空選在今天小年夜正式開航，首波澳門、越南峴港、馬來西亞檳城等三大航點齊發，另外星宇航空同步公布第4個航點，同樣鎖定東南亞，4月6日起將天天飛菲律賓宿霧！

張國煒表示，星宇航空除了即日起天天飛航澳門、峴港及檳城，同時計劃4月6日開航宿霧。他並預告，星宇會繼續穩步拓展航點，未來將跨出亞洲區域航線、服務歐美旅客、活絡台灣轉機市場，目標發展成為全球首屈一指的航空品牌。

星宇航空今天首航，一早在桃園機場B2登機門舉辦簡單隆重的聯合剪綵儀式，包括星宇航空董事長張國煒、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等貴賓共同見證星宇的啟航，也為台灣民航史再畫下重要一筆。

張國煒回顧，從準備到啟航，經過兩年八個月、超過1,000名員工的努力，歷經所有風雨、荊棘和汗水，星宇終於正式啟航，期盼提供超越現有市場上所提供的服務規格，讓旅客無論是旅遊或洽公，都可在機上享受最放鬆舒適的飛行時光。

星宇開航碰上武漢肺炎，團隊繃緊神經，包括各航線空服人員報到時，增加量測額溫及衛教宣導；另外所有從澳門返台的航班，空服員也全面配戴口罩，航機加強消毒，以保障員工及旅客健康；航機上也準備足量口罩，提供有需求的旅客索取。