瞄準首購市場 科達攜手海悅今年新莊推兩建案

受惠台商回流、自住剛性買盤出籠，全台建物買賣移轉棟數可望站上30萬棟，科達機構也於今(22)日除在新莊典華飯店進行「科達房產頒獎典禮」，晚上接力舉辦「年終感恩尾牙聯歡餐會」。科達機構董事長賴建程指出，看好今年房市，科達機構與海悅國際共同合資經營的「海研建築」，將在今年於新莊推出雙建案，總銷約30億元，具備機捷、環狀線雙捷運優勢，後勢看好。

2012年自旅行社跨足房仲事業，2016年再跨足建商領域，他在去年7月宣布整合旗下包括「科達建築」、「科達房產」、「科達假期」等事業群，近7年總銷破200億元，旗下投資經營事業也持續插旗獵地。

為慰勞公司團隊辛勞，賴建程加碼尾牙獎金，也邀來藝人小優擔任主持人，以及擅長高音的歌手吳亦帆、小阿妹、樂團表演不斷電，現場氣氛熱鬧沸騰。

賴建程表示，2019年因迎台商回流、剛性需求購屋潮，5家房仲科達門市更祭出業界最長「保障底薪4萬元、12個月」徵才，去年業績年增2~3成以上，也大手筆發出獎金紅利，科達機構行政、幕僚單位年終獎金約1~2個月，房仲業務除了每月享底薪、彈性工作時間、打團體戰之外，房仲也把握住去年剛性買盤。

以年度總獎金來看，賴建程指出，平均每位房仲更可達16個月以上的業務高獎金，幾乎每位房仲年薪皆破百萬元，7年累計發放超過1億元獎金，此外店內秉持「只為自住客服務、拒絕投資客」的原則，也注重溝通管道順暢，以「帶人帶心」方式留住人才。

針對2020年房市，賴建程表示，2016年雖創下房市新低僅24.5萬棟，但連3年回升，2019年不僅移轉量成長，可望站上30萬棟，隨著總統大選結束，房市可望春暖花開，目前市場仍以自住為大宗需求，多以價格為購屋主要考量，交易主力在中小坪數成屋物件、低總價新案，預估今年買氣仍會持續。